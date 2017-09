Vecinos de Santa Lucía siguen en vigilia y el Indert no da respuesta

El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) no da respuestas a los pedidos de los pobladores de Santa Lucía, Itakyry. Los afectados están en vigilia permanente y hay cinco personas encadenadas, exigiendo solución al conflicto de tierras. Sin embargo, al parecer sólo falta desembolsar y pagar por las hectáreas pendientes pero no lo concretan.

Cuatro de los encadenados son estudiantes y están instalados frente a la sede regional del Indert en Ciudad del Este. Los manifestantes también permanecen frente a la institución. Para la próxima semana anuncian otras medidas de fuerza y más afectados llegarían desde Santa Lucía.

El encargado regional del Indert, abogado Jorge Vázquez, explicó que todas las documentaciones para la adquisición de tierras ya están listas y que sólo falta confirmar la compra del inmueble.

Mencionó que desde su sede, se agotaron los trámites administrativos y que ahora la solución del conflicto depende exclusivamente de las autoridades de Asunción. “Se fijó el precio y el pago de un 80% del valor total. El inmueble es de la empresa Agrogandera Las Leñas S. A., con una superficie de 759 hectáreas hacia el Norte de Santa Lucía, pero falta finiquitar la compra”, indicó.

El funcionario recordó que hace tres semanas ya se había negociado la adquisición de esas tierras para que luego se distribuya entre los afectados, pero que aún no hay nada en concreto.

“Falta desembolsar y pagar nomás ya por el terreno pero eso depende de las autoridades de allá. Nosotros ya agotamos todas las instancias”, reiteró.

Los afectados lamentan la falta de interés del gobierno, ante la problemática que les afecta desde hace cuatro años.

Caso Ñacunday

En total 520 familias fueron trasladadas de Ñacunday hasta la Colonia Santa Lucía, con la promesa de 10 hectáreas para cada una de ellas y la construcción de una comunidad modelo que beneficiaría a todos.

Sin embargo, aún hay 120 familias que no tienen tierras y otras 80 que recibieron documentos de terrenos pero no pueden ocupar los sitios porque están ocupados por moradores más antiguos.

Las necesidades son varias, muchos moradores no pueden acceder a agua potable y deben abastecerse de arroyos cercanos. Otros siguen viviendo bajo carpas y muchos ya se preocupan porque cada día empeora la situación y no tienen manera de lograr el sustento.

Justo Cárdenas, prometió conseguir las tierras necesarias para todos los afectados, hace un año un mes, pero hasta la fecha no cumplió con lo pactado.

Los estudiantes del Colegio Santa Lucía también están en vigilia, en apoyo a sus padres y por tal motivo hace 15 días que no asisten a clases.

