Celestino y Gómez se adueñan de media maratón Tres Fronteras

Sergio Celestino y Marcela Gómez ganaron ayer la media maratón Tres Fronteras. La prueba se largó de Ciudad del Este y la llegada fue en Puerto Yguazú, Argentina. Un total de 550 atletas participó del certamen.

Celestino se impuso por segunda vez en la corrida pedestre. Es de São Paulo y calificó de exigente la competencia. “Hice buena corrida y pude ganar. El circuito estuvo un poco pesado, pero fue muy lindo correr en una zona donde se unen tres países”, significó. En segundo lugar terminó Paulo Dos Santos, seguidos por Miguel Luciano, José Foncesa y José Souza, todos brasileños.

En femenino, Gómez fue la más veloz y finalizó primera, delante de Gabriela Rocha, Roselaine Benítez, Janete Tedesso y Cristiane Alves.

“Es maravilloso correr esta media maratón. Siempre vengo desde Sao Paulo para disfrutar, porque corro a mi ritmo y hasta me quedo a sacar todos durante la corrida. Es muy lindo el lugar”, dijo Antonio Tupan, de 61 años, uno de los corredores.

En dupla masculina se impusieron Nilton Duarte y Josival Santana; segundos fueron Paulo Dreher y Valdemar Da Silva. En femenino, la primera colocación correspondió a Andrea Bernardes-Vanessa Ravanheme, segundo puesto para Nancy Pérez y Carolina Baldoni. Verónica Meza, de Ciudad del Este, y Leticia Añazco, de Asunción, ganaron en sus respectivas categorías.

Los más veteranos arrancaron aplausos durante la premiación, pues el ganador fue Guilhermo Lombardi, de 74 años.

“Es única en el mundo”

Robson Douglas, maratonista brasileño, resaltó que la media maratón Tres Fronteras es única en el mundo por lo que resulta maravilloso participar de una corrida en tres países. “Es único en el mundo, correr aquí es sencillamente espectacular”, dijo. Sostuvo que en 1997 fue protagonista del mismo certamen, aquel año se disputó la sexta edición. “Lamentablemente, a veces hay autoridades que no dan valor e importancia al deporte y no apoyan. Por eso, unos años se dejó de realizar esta media maratón. Hoy volvió y creo que todos debemos apoyar y potenciar, porque no hay otra igual en el mundo”, enfatizó.

