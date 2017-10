Más afectados de Santa Lucía llegan para manifestarse y cerrar ruta hoy

Más de 100 personas entre padres de familias, alumnos y docentes del Colegio Nacional de Santa Lucía, Itakyry llegan hoy a Ciudad del Este para manifestarse. Anuncian una gran marcha y cierre de ruta en las inmediaciones de la rotonda Oasis, del microcentro. Reclaman una solución definitiva al conflicto.

La marcha está prevista para esta mañana, a partir de las 8:00 desde la sede regional del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en donde varios afectados están instalados hace más de una semana y cuatro estudiantes están encadenados.

Pretenden marchar por las principales avenidas que bordean el microcentro de la ciudad y cerrar la ruta en la rotonda del Oasis, como medida de protesta por la falta de respuesta del presidente del Indert Justo Cárdenas. “Ya nos estamos cansando. No hay respuestas, ni siquiera una llamada telefónica y por eso nuestras medidas serán cada vez más severas. Queremos una solución a nuestro problema de tierras”, mencionó Juan Bautista Noguera, uno de los dirigentes de Santa Lucía.

Comentó que a la movilización se suman más alumnos y profesores del colegio de la comunidad, que están sin actividades hace casi 20 días. “Los docentes también se manifiestan porque están preocupados por la pérdida de clase de los chicos. Todos estamos unidos en esta lucha y no vamos a descansar hasta que el gobierno cumpla su promesa con nosotros”, indicó.

Los pobladores reclaman tierras para 120 familias que aún no recibieron su parte, luego de ser trasladados desde Ñacunday hasta el distrito de Itakyry. También hay otras 80 personas que tienen documentos de terrenos pero no pueden utilizar sus sitios porque ya están ocupados por terceros.

Hace más de un año que Cárdenas firmó un acta de compromiso con los afectados y aseguró que todos iban a recibir sus parcelas para producir y tener el autosustento. Sin embargo, eso no se cumplió y por tal motivo están en permanente vigilia y realizando una serie de movilizaciones para exigir ese cumplimiento.

520 familias salieron de Ñacunday hace cuatro años y fueron re-ubicados en Santa Lucía.

200 aún tiene problemas de tierras.

300 recibieron viviendas de la Senavitat.

220 esperan que sus casas sean construidas.

100 aún viven en precarias casitas y algunos incluso bajo carpas.

120 familias no poseen agua potable y se abastecen del arroyo de la comunidad.

