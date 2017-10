Puenteguýpe 3 de octubre del 2017

Desesperado porque “Electricidad Gratis Cabral” no pega ni con chicle como candidato, el amigo Juan Tenorio le metió una furibunda arenga a sus seguidores, afirmando que hay que ganar como sea, porque de lo contrario, Yo no voy a ser Senador. ¡¡¡Qué terrible pérdida para toda la sociedad paraguaya!!! Qué será de esta sociedad si es que este muchacho tan trabajador no consigue un zoquete….

*********

En una página que se utiliza para defender al Clan levantó ayer un posteo condenando la desaparición de los carteles de los “buenos muchachos” que la claque está presentando para el 2018. Lo llamativo fue que todos los comentarios le dieron con un caño y no había ningún perfil falso que defienda al clan. O ayer los pupilos de Supino estaban durmiendo, o como era feriado no podían usar las computadoras de la municipalidad para activar sus perfiles falsos. ¡¡¡Ja!!!

*********

Fue tanto el efecto que tuvo el posteo de la positiva paginola, que para la tarde ya se conformó una pequeña comisión anticartel y salieron para levantar todos y llevarlos a la comisaría. Eso es lo que se llama “el tiro por la culata”.

Comments