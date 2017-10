Dudosos allanamientos de la Fiscalía de CDE

La fiscal Liliana Denice Duarte encabezó dos dudosos allanamientos en busca de armas usadas en una presunta simulación de asalto en perjuicio de la empresa M&D Cambios. Los operativos se ejecutaron en dos departamentos del edificio Nadua, donde se hallaron drogas, armas y municiones, sin embargo, las evidencias no tenían relación con el caso.

Al ser consultada de cómo se llegó a las pistas para allanar el lugar no dio una respuesta concreta y dijo que fue “resultado de las investigaciones”. Llamativamente la fiscal comunicó del hallazgo de estupefacientes a la unidad antidrogas, ya cuando terminó el operativo y no al momento de encontrarse la sustancia. Además, hasta ayer la fiscal especializada de investigar tráfico de armas, Zunilda Ocampos, no sabía nada del operativo, siendo la misma la responsable de investigar sobre tráficos de armas y también debió ser comunicada.

Los allanamientos se realizaron el lunes pasado, oportunidad en que fueron detenidos Patricia González Gauto, Nelly Rosa Ortiz y el oriental Chung Chao Chen. Los intervinientes buscaban las armas usadas por los cómplices del funcionario de la casa de cambios Alfonso Benítez Rojas y el suboficial Alejo Andino, quienes supuestamente simularon ser víctimas de un asalto para entregar G. 130 millones. Pero terminaron incautando ocho pistolas, un arma larga, diez celulares, 316 municiones de diferentes calibres y silenciadores, además de pequeñas cantidades de marihuana y cocaína.

Los tres aprehendidos fueron imputados por tenencia ilegal de estupefacientes por el agente Elvio Aguilera y se descartó que hayan tenido participación en el atraco. En tanto, Ocampos dijo que se enteró por los medios de comunicación sobre el hallazgo de las armas, pero no fue comunicada oficialmente sobre el operativo.

