Horóscopo 6 de octubre del 2017

ARIES: Vas a vivir un cambio interior intenso, una toma de conciencia de lo que no anda bien en tu pareja; gracias a este reencuentro con la realidad vas a poder descubrir los remedios contra la deterioración de tu vida amorosa actual y empezar una nueva existencia feliz. Decepción sentimental para las adolescentes. NÚMERO PREDILECTO: 13

PIEDRA ENERGÉTICA: RUBÍ

TAURO: Valora tus dones y capacidades comerciales para encontrar una actividad más lucrativa. El día no es propicio para negociar un contrato, tampoco para firmar un acuerdo o cualquier documento con carácter oficial; lee con atención y analiza todo antes de tomar una decisión firme. NÚMERO PREDILECTO: 57

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

GEMINIS: Hay un clima de incertidumbre en cuanto a tu futuro en tu actividad actual; es con más creatividad y más iniciativas personales que podrás conseguir el respeto de tus superiores y, a consecuencia, asegurar tu cargo. Tus dolores de dientes podrían tener como causa una falta de calcio. NÚMERO PREDILECTO: 82

COLOR DE LA SUERTE: MARRÓN

CANCER: Quieres hacer muchas cosas y en fin no hace nada constructivo. Maneja mejor tu agenda, la dispersión no te llevará a nada, concéntrate sobre las tareas que te dejan ganancias interesantes y olvida el resto. Tu espalda te duele porque no tenés suficiente movimiento, entonces camina. NÚMERO PREDILECTO: 25

PIEDRA ENERGÉTICA: BERILO

LEO: Ciertas críticas sobre tu comportamiento van a dolerte porque no corresponden a lo que vos sos ahora. No sirve que busques agradar a todos, es imposible, siempre hay envidiosos y detractores a tus emprendimientos. Empieza a engordar, es tiempo de vigilar tu comida y hacer ejercicios. NÚMERO PREDILECTO: 9

TALISMÁN DEL DÍA: COLLAR DE PLATA

VIRGO: Vas a sufrir frustración en tu vida amorosa; estás en buena forma física y la otra persona no quiere saber nada de sexo. Por lo tanto, tu poder atractivo es muy fuerte porque hay alguien en tu entorno que gustaría algo más por tu parte que una simple amistad. Buenas noticias por la mañana. NÚMERO PREDILECTO: 46

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

LIBRA: Tu corazón vacila entre dos personas; como la poligamia es prohibida y de toda forma la relación de tres es un desastre, tenés que elegir. Para ser feliz realmente los astros te recomiendan la persona que tiene el cabello más claro. Una llamada telefónica te pondrá los nervios, por la tarde. NÚMERO PREDILECTO: 15 MEJOR AFINIDAD: CON TU SIGNO PROPIO

ESCORPIO: Tus posibilidades para hacer un buen negocio son importantes, podes tener confianza, la otra persona es confiable, el asunto serio y la ganancia muy interesante. Un aspecto negativo por parte del planeta Marte te avisa de conducir con prudencia si tenés auto, podrías chocar por la tardecita. NÚMERO PREDILECTO: 92 TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE SAN CRISTÓBAL

SAGITARIO: Una persona que te debe dinero se va a la quiebra, si quieres conseguir algo antes que sea demasiado tarde pídelo que te pague con mercadería, así por lo menos recuperarás una parte de la deuda. Vida sentimental feliz entre los casados, tu pareja te satisface plenamente. Suerte muy blanda en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 51

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

CAPRICORNIO: Tus obligaciones morales hacia tus padres no deberían influir así en tu vida personal y familiar. Cuídate, estás en camino hacia graves problemas con tu pareja que no va a soportar quedarse en el segundo plano de tus atenciones. Dolores de vientre, come menos y más equilibrado. NÚMERO PREDILECTO: 87

COLOR DE LA SUERTE: ESCOCÉS

ACUARIO: Si no te sientes feliz con la persona que comparte la existencia contigo es culpa tuya; intenta entenderla y aprende que las alegrías como las desgracias se comparten en la vida en pareja, no todo pasa en la cama. Noticias gratas de un pariente que vive en otra parte del país. NÚMERO PREDILECTO: 59

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

PISCIS: Algo nuevo en tu vida amorosa ocurrirá pero todavía nada resultará seguro antes de un acercamiento más profundo. Los que trabajan en la enseñanza se benefician de buenas condiciones planetarias, que aprovechen para pedir un cargo más interesante, aun si hay que reciclarse, será bueno. NÚMERO PREDILECTO: 22

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

Comments