Volcó con su camioneta, fue a parar a un estanque y murió ahogado

Un hombre falleció ahogado tras volcar con su camioneta e ir a parar a un estanque de agua. Quedó atrapado dentro de su vehículo y no pudo salvarse. El trágico episodio ocurrió el miércoles en Santa Rosa del Monday, a unos tres kilómetros del centro urbano, a las 20:30 aproximadamente.

La víctima fue identificada como Vilmar José Sauer (53), brasileño, quien en vida residía en el sitio. El hombre estaba al mando de una camioneta Chevrolet S10, chapa BEU046 en la cual sufrió el accidente.

Según los reportes, José Sauer se dedicaba a la pisicultura, por lo que tenía varios estanques de agua. Aparentemente, perdió el control de su rodado y fue a volcar en la piscina donde quedó atrapado y murió asfixiado en el habitáculo de su vehículo. Sus familiares manifestaron que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo que no se descarta que haya estado ebrio.

Uno de sus vecinos lo llamaba insistentemente a su teléfono, pero como no atendió fue a buscarlo y se percató del fatídico accidente. Trató de ayudarlo, pero no pudo solo, por lo que convocó a bomberos voluntarios, quienes rescataron el cuerpo ya sin signos de vida.

Se comunicó al fiscal de turno de Santa Rita, Nilsa Torales. Una vez terminado el procedimiento de rigor, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

