Horóscopo 7 de octubre del 2017

ARIES: Una noche en discoteca será el comienzo de un gran romance. Te vas a enamorar tremendamente, pero cuidado, puede ser que la persona deseada no sea libre. Entonces si no quieres problemas a corto plazo y sufrir un disgusto tremendo, mejor abstenerte o buscar lo seguro. NÚMERO PREDILECTO: 96

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

TAURO: Preocupaciones económicas este fin de mes, hasta los primeros días de la próxima semana no sobrará el dinero. Aprovecha de las invitaciones para pasar bien estos días, fuera de casa. Así no gastarás plata y olvidarás durante dos días tus inquietudes materiales actuales. NÚMERO PREDILECTO: 33

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

GEMINIS: Disfrutas de este fin de semana para descansar, para recuperar fuerzas, para vaciar tu mente de las preocupaciones recién sufridas. Tu entorno te ayudará en las tareas del hogar y será atento a todas tus ansiedades. Haga ejercicios físicos leves para mejorar tu circulación sanguínea NÚMERO PREDILECTO: 4

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

CANCER: Algunos disturbios provocados por la Luna, el astro que rige tu signo, te bloquearán en tu vida sentimental, sentirás timidez, miedo e incertidumbre. Sin embargo, el beneficioso planeta Júpiter te trae satisfacciones en las otras esferas de su vida. El más espectacular será en el dinero. NÚMERO PREDILECTO: 80

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

LEO: Tu amabilidad y tu cortesía con el sexo opuesto podrían provocar un problema en tu hogar; piénsalo antes de salir para divertirte. Noticias buenas en lo laboral, pero tenés que hablar del tema con tu pareja y ver si el beneficio económico compensa los gastos suplementarios de viaje. NÚMERO PREDILECTO: 13

TALISMÁN DE FIN DE SEMANA: ANILLO DE PLATA

VIRGO: Numerosos adultos del signo no aceptan la conducta de los jóvenes en fin de semana; este comportamiento intolerante resulta de una frustración en la juventud. Tienen que adaptarse a la nueva generación y entender que divertirse no es siempre sinónimo de decadencia ni vandalismo. NÚMERO PREDILECTO: 68

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

LIBRA: Como estás en excelente forma física este fin de semana, no entiendes que los demás podrían tener cansancio y no puedan seguirte en tus actividades. No seas tan exigente y prepotente; un día próximo sos vos que estarás agotado y querrás recibir el cuidado de los demás. Suerte en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 30

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

ESCORPIO: A pesar de gustar agradar y seducir al sexo opuesto, sos una persona bastante fiel cuando te enamoras de verdad. Lo asombroso es que tu reputación te perjudica. Llegó el tiempo de cambiar las apariencias; cuando salgas, quédate toda la noche con la misma persona. NÚMERO PREDILECTO: 76

COLOR DE LA SUERTE: BEIGE

SAGITARIO: Cuídate de algunos oportunistas que se van a aprovechar de tu bondad para pedirte plata. Tu generosidad y tu sentido de la amistad te permitirán beneficiar del sostén de tu círculo próximo. Disturbios digestivos por la tarde consecuentes a un almuerzo demasiado rico. NÚMERO PREDILECTO: 4

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

CAPRICORNIO: Tu relación amorosa podría ser más linda si no buscas únicamente la satisfacción física y das prioridad al romanticismo. En tu trabajo hay problemas pendientes que debe solucionar este fin de semana, porque a partir del lunes varios negocios te tomarán todo tu tiempo. NÚMERO PREDILECTO: 27 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ESCORPIÓN

ACUARIO: El día es propicio para operar cambios en tu trabajo e intentar ganar más; tenés la energía necesaria para seguir un ritmo sostenido en otra actividad que la tuya. En tus amores, hay que reflexionar, dejar pasar el tiempo un poco más antes de tomar una decisión definitiva. NÚMERO PREDILECTO: 61

PIEDRA ENERGÉTICA: ESMERALDA

PISCIS: Para los que hacen parte de tu entorno, será difícil seguir tu ritmo. Es el planeta Marte, símbolo de fuerza, que te procura esa energía creativa que culminará este fin de semana. Los efectos son positivos en tu vida laboral pero en tu vida privada traen exigencias, intolerancia e impaciencia. NÚMERO PREDILECTO: 40

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

Comments