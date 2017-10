Surgirán dos últimos clasificados para las semifinales del Interligas

Hernandariense e Yguazú pueden ser las selecciones clasificadas a la etapa semifinal del campeonato Interligas, fase regional. En tanto, para ambas representaciones el duelo será clave, pues con un triunfo aseguran su cupo en la penúltima ronda.

La primera recibirá la visita de Itakyry en cancha de Hernandarias y la segunda jugará contra Minguera en el estadio Pa’i Coronel.

El seleccionado de Oleariense, que clasificó con antelación al igual que Paranaense, tendrá fecha libre. Igualmente, la esmeralda, oficiará de local frente a Liga del Norte, en campo de Corrales.

En otro juego de la fecha: Ka’arendy cotejará contra Santarriteña, en Juan León Mallorquín. Todos los encuentros se cumplirán mañana desde las 16:05.

PRELIMINAR

De preliminar se jugarán los mismos compromisos, pero de la Sub 15 iniciará desde las 14:05.

SUB 17

En la categoría Sub 17 la revancha de las semifinales del Interligas se disputa esta tarde. Minguera-Paranaense y Santarriteña-Ka’arendy a partir de las 16:05.

Comments