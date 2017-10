Fiscal solicita suspensión de barras del Olimpia

El fiscal Emilio Fúster remitió una nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para solicitar que suspenda de manera indefinida a las barras de Olimpia. Acotó que no importa el color que sea; la persecución a este tipo de grupos organizados seguirá.

A raíz de los hechos de violencia acontecidos ayer en Pedro Juan Caballero, el fiscal Emilio Fúster pidió a la APF la suspensión de las barras bravas del Olimpia. Indicó que los dirigentes deben elegir si quieren llenar sus estadios de barras o de familias.

“Ojalá que nunca más se le reciba a esta gente que no tenga más derecho de admisión a estadios de fútbol. Siempre tenemos una rigurosa persecución penal, sea el color que sea. Los dirigentes deportivos deben aceptar su cuota de responsabilidad y sus consecuencias. No solo que hagan un show mediático, potenciar a sus asociados, no a este grupo de gente”, expresó.

Aseguró que desde su cargo seguirá siendo riguroso con “quien sea”, porque es lamentable ver este tipo de situaciones en que niños se encuentran llorando expuestos al peligro, cuando el objetivo era ver un espectáculo de fútbol.

Fuente: ABC Digital.

