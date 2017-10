Horóscopo 9 de octubre del 2017

ARIES: La semana comienza bien en tus actividades profesionales, sobre todo si trabajas en una administración o en las finanzas; tenés grandes posibilidades de ascender próximamente a un mejor cargo. Vas a manejar mejor tu vida sentimental, además, la persona que te quiere se vuelve más atenta a tus problemas personales. NÚMERO PREDILECTO: 22

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

TAURO: Pasaste por unos momentos de incertidumbre en tu vida sentimental; es una buena lección y a consecuencia te vuelvas más razonable y entiendas que el amor se hace a dos. Un negocio que podés manejar con una persona importante se revelará fuente de grandes ingresos y eso rápidamente. NÚMERO PREDILECTO: 54

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

GEMINIS: Una nueva actividad ocupará una gran parte de tu tiempo; al principio no te va a encantar, pero vale la pena porque la ganancia es más interesante para vos que lo que tenés actualmente. No tenés por qué postergar una compra de aparatos electrodomésticos para tu casa, podés hacerlo ya. NÚMERO PREDILECTO: 98

COLOR DE LA SUERTE: BEIGE

CANCER: Se puede romper tu soledad, una persona se gusta de ti, hágale caso, no te lamentarás. El día no es propicio para prestar dinero, una persona de tu entorno intentará aprovechar tu bondad para quitarte plata, y no tiene intención devolverlo. Dolores de cabeza por causa de mala digestión. NÚMERO PREDILECTO: 2

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

LEO: La persona que comparte la vida contigo se va a poner muy nerviosa, se siente aburrida por su trabajo, un descanso de una semana sería lo mejor. Algo te va a preocupar referente a tu salud; según los astros no hay nada serio a la vista, quizás solamente un exceso de peso. NÚMERO PREDILECTO: 72

COLOR DE LA SUERTE: AZUL OSCURO

VIRGO: La inestabilidad sentimental que te afecta es propia a tu signo va a perjudicarte. Llega el momento de tomar una decisión definitiva, aprende a decir sí o no pero no quedarte vacilando. Si estás en busca de un nuevo empleo, investiga en el sector de la venta de prendas y calzados. NÚMERO PREDILECTO: 87

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CLARO

LIBRA: Vas a recibir una visita inesperada en casa que te encantará. Antes de buscar por todas partes de tu habitación lo que perdiste desde hace poco, miras en tu cartera. Noticia grata de una persona que se gusta de ti, se presenta bien el futuro. Cuidas mejor tu garganta para evitar un resfrío. NÚMERO PREDILECTO: 35 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

ESCORPIO: Muy tranquila tu vida amorosa en este comienzo de semana; la persona deseada no responde bien a tus invitaciones. Los astros dicen que hay que buscar otra porque perseverar sería tiempo perdido. Excelentes resultados en un negocio con una persona de la zona muy influyente. NÚMERO PREDILECTO: 84 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

SAGITARIO: Tenés tendencia a enamorarte sin pensar a los daños que podrías causar a tu entorno. Una nueva actividad no será lo mejor para solucionar tus problemas económicos actuales, sería mejor seguir con lo que tenés actualmente e intentar desarrollarlo. Tu salud es perfecta, tranquilízate. NÚMERO PREDILECTO: 95

COLOR DE LA SUERTE: VIOLETA

CAPRICORNIO: Lindo día para los enamorados; los astros les apoyan para concretar varios proyectos, entonces que aprovechen. El trabajo está en baja y afecta tus ganancias; sin embargo no tenés por qué renunciar, vas a superarte este mal momento gracias a tus capacidades y tu buena voluntad. NÚMERO PREDILECTO: 61

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

ACUARIO: Un viaje al interior se postergará de unos días, aprovecha para poner orden en tus tareas atrasadas. Una conversación con la persona amada es necesaria para esclarecer una situación ambigua. Noticias de una persona que piensa en ti y te extraña, pero no es sentimental. NÚMERO PREDILECTO: 78

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

PISCIS: Prudencia con una oferta atractiva de trabajo, de negocio; la persona no es muy clara, no respetará sus promesas y vos podrías perder mucho dinero. Una recién contrariedad en tu vida sentimental se va a solucionar gracias a la intermediación de una persona amiga. Suerte en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 31

PIEDRA ENERGÉTICA: PERLA

