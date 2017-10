Temporal: a nivel nacional suman unas 10.000 familias afectadas

La cantidad de afectados por los últimos temporales podría llegar a las 10.000 familias, informó ayer el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa. Las tormentas dejaron damnificados en doce departamentos.

El alto funcionario señaló en Mburuvicha Róga, tras una reunión con el presidente de la República, Horacio Cartes, que hubo “afectaciones importantes” en Villa Oliva, en la zona de Ype Ka’ê, así como en Caapucú.

Dijo que vehículos de la SEN se están dirigiendo hacia esas zonas y que el Presidente le pidió toda la celeridad del caso, que no le falte nada a ninguna familia afectada y tomar todos los “recaudos necesarios”, de modo que las familias puedan recibir todo lo que necesitan, en cantidad y calidad.

Afirmó que el principal insumo con que están operando es la chapa de zinc. También colchones, frazadas, carpas y, en algunos casos, kits de alimentos para aquellas familias que por voladuras de techos se les mojaron todos sus alimentos. “La tormenta de ayer (domingo) se suma a la anterior, en donde en 12 departamentos tuvimos una necesidad de apoyo de casi 8.000 familias. Estimamos que estaríamos orillando las 10.000 afectadas por tormentas muy severas”, manifestó Roa.

Añadió que en el departamento de Concepción hay afectados en Horqueta y Belén por caída de granizos y que están confirmando la cantidad de familias perjudicadas también en el norte del país para enviarles inmediatamente lo que sea necesario.

“El Presidente me pidió que coordine y active todos los mecanismos de Gobierno, como las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, atendiendo también que hay importantes daños en la agricultura de autoconsumo, y lo vamos a estar haciendo en el transcurso del día”, expresó.

Preguntado sobre a cuánto ascienden los gastos por los daños, Roa explicó que a las primeras 8.000 familias atendidas tras la primera tormenta han destinado 70.000 unidades de chapas de zinc, que implica una inversión de aproximadamente US$ 350.000, sin contar viático, combustible y todo lo que hace a la logística.

En cuanto a la implementación de la Ley de Emergencia, dijo que la semana pasada las organizaciones campesinas firmaron el convenio con la SEN el CAH y el MAG, donde a la secretaría a su cargo le toca trabajar por la seguridad alimentaria de 54.000 familias, según datos suministrados por las organizaciones campesinas.

Agregó que el MAG se encargará de hacer la clasificación de aquellas familias que realmente deben recibir el apoyo en el contexto de la ley. “Hemos acordado salir el lunes 16 con la primera partida de 1.000 familias que deben ser asistidas en San Pedro, en principio. Las priorizaciones de los distritos a ser asistidos lo va a hacer el MAG, en coordinación con las organizaciones campesinas”, subrayó.

