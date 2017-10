Un joven hernandariense, detrás de la parodia del relato de Bruno Pont

La selección paraguaya de fútbol estaba hasta hace una semana más lejos que cerca del Mundial de Rusia, pero tras la remontada del último jueves contra Colombia en Barranquilla, más de uno lloró de la emoción, pues el resultado de 2-1 a favor de la Albirroja trajo esperanza. Uno de los que vivió de una manera intensa fue el periodista deportivo Bruno Pont. Para recordar aquel épico momento, el joven hernandariense Fabrizio Villanueva, realizó una parodia que se viralizó en las redes sociales.

Fabrizio es un joven de 24 años oriundo de Hernandarias que en sus ratos libres realiza parodias para su canal de Youtube “LUCABRO”. Además, es vocalista de un conocido grupo altoparanaense denominado “Papel Moneda”.

En su rol de fanático del fútbol y admirador del relator deportivo Bruno Pont realizó una simpática parodia a Pont. En el material, Villanueva imita el periodista por medio de gesticulaciones y alto grado de emoción cuando éste grita y también llora los goles de Óscar Tacuara y Tony Sanabria. El video ya se volvió viral con más de 53.000 visualizaciones.

“Comencé con las parodias de Bruno desde el 2015 con un relato del gol de Núñez en Olimpia por la 40, pero del partido de Paraguay contra Colombia fue el más emotivo. Soy admirador de Bruno Pont, lo escucho en casa o en el auto, por eso él y no otro. No esperaba que se vuelva viral. Ya son varias parodias que hice y esta se destacó. Me sorprendí”, explicó Villanueva.

El ingenioso joven comentó que transcribe el relato en la computadora y elabora un guión para cada frase interpretando un gesto o movimiento. “De tanto repetir las tomas me salen de memoria algunas de ellas”.

Dijo además, que se siente muy bien con la reacción de las personas y que les gusta hacer reír a la gente, por lo que se siente motivado.

En tanto, con respecto al partido de hoy “Paraguay vs Venezuela” dijo que: “Dios quiera que se dé la clasificación. Y si se da, el relato será emocionante”.

