Paraguay se despide de Rusia

La selección paraguaya no pudo anoche con Venezuela y cayó ajustadamente 1-0. De esa forma se despidió del Mundial de Rusia 2018. El gol de la visita marcó Yangel Herrera a los 83 minutos. El juego se disputó en el Defensores del Chaco ante una multitud.

La Vinotinto fue superior en la recta final. El cuadro guaraní cayó en la desesperación y no pudo llegar a los goles. Ni los cambios que se produjeron para el local hicieron la diferencia. En el último minuto del compromiso Paraguay quedó con 10 hombres; es que Gustavo Gómez fue expulsado.

Paraguay no se rindió hasta el final, pero no bastó.

Clasificaron al Mundial: Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia; a repechaje va Perú.

Los demás resultados: Con triplete de Lionel Messi, Argentina derrotó 3-1 a Ecuador en Quito; Uruguay de local le goleó 4-2 a Bolivia; Perú en Lima empató 1-1 con Colombia y Brasil triunfó en San Pablo 3-0 ante Chile.

Comments