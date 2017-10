Horóscopo 12 de octubre del 2017

ARIES: Una noticia de último momento te pondrá de buen humor y te hará olvidar unos problemas laborales. Si piensas cambiar de auto, el momento es oportuno, te beneficias de un entorno astral propicio que te guiará para hacer una buena elección. Salud excelente y buena recuperación para los enfermitos. NÚMERO PREDILECTO: 12

PIEDRA ENERGÉTICA: RUBÍ

TAURO: No temes mostrar tu afecto a una persona que te brinda su ayuda cuando lo necesitas. Tu energía es muy alta, es el buen periodo para operar unas modificaciones en tu manera de trabajar y volverte más eficiente. No abuses demasiado de los deportes, tu organismo necesita descansar. NÚMERO PREDILECTO: 67

COLOR DE LA SUERTE: VERDE AMARILLEADO

GEMINIS: Un encuentro inesperado con una persona que amaste en el pasado va a darte nostalgia; cuídate porque podrías caer de nuevo y eso tendría graves consecuencias sobre tu vida sentimental actual que es bastante satisfactoria, entonces piénsalo bien antes de cualquiera locura. NÚMERO PREDILECTO: 39

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

CANCER: Movimiento, agitación, en tu vida amorosa; un lindo romance va a empezar para los solteros, mientras para los ya en pareja se va a reforzar el amor. En lo laboral todo aparenta tranquilo, sin embargo, hay que ser vigilante porque la envidia de unos que te rodean muy de cerca será un perjuicio. NÚMERO PREDILECTO: 41

COLOR DE LA SUERTE: VIOLETA

LEO: Por tu charme innato tenés un gran poder sobre el sexo opuesto, sabes hablar y convencer aun si esto oculta mucha debilidad y timidez. Usa mejor estas facultades para valorarte en tus tareas y sacar mejores provechos de tu trabajo. Digestión difícil, sería bueno comer más lentamente. NÚMERO PREDILECTO: 46

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

VIRGO: Vas a faltar de dinero porque un ingreso esperado no va a llegar a tiempo, entonces planea bien tus próximos gastos para aguantar. La vida sentimental a veces es fuente de sorpresas, será el caso para ti hoy, y las sorpresas serán gratas. Disminuye tu comida si quieres bajar de peso. NÚMERO PREDILECTO: 14

PIEDRA ENERGÉTICA: ESMERALDA

LIBRA: El día empezará con muchos contra tiempos; una cita postergada, una llamada que te pondrá nerviosa, una persona que debía entregarte algo urgente no se manifestará, en final una mañana decepcionante. Lo mejor sería dejar todo e irte de paseo por el campo durante unas horas. NÚMERO PREDILECTO: 52

COLOR DE LA SUERTE: VERDE AGUA

ESCORPIO: Por tu predisposición para complacer a tus amigos y amigas eres capaz de ponerte en cualquier situación, buena como mala; cuídate porque en estos momentos no te conviene comprometerte demasiado tampoco involucrarte en negocios inciertos o dudosos, perderías muchísimo. NÚMERO PREDILECTO: 38 TALISMÁN DEL DÍA: COLLAR DE PLATA

SAGITARIO: Tenés que salir más para quitar de tu mente las preocupaciones laborales actuales; quedarte en tu rincón no cambiará nada, tampoco las cosas no caminarán más rápido. Una persona que te quiere está lista para ayudarte, no rechazas este apoyo sincero y desinteresado, lo que es raro. NÚMERO PREDILECTO: 7 TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO CON PIEDRA OSCURA

CAPRICORNIO: Tu legendario mal carácter y tu orgullo te hacen perder muchas oportunidades laborales; aprende a escuchar a los demás antes de emitir una opinión, evitarás así pasar por una persona inaguantable. Muchas personas del sexo opuesto que te rodean van a intentar confundirte, prudencia. NÚMERO PREDILECTO: 91

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CIELO

ACUARIO: Tu signo tiene fama de gustar agradar al sexo opuesto; parece que hoy no será así, vas a tener ganas de mandar a la China unas personas que te rodean solamente por interés erótico. Una noticia va a cambiar tus planes para el fin de semana, tenés que adaptarte a la nueva situación. NÚMERO PREDILECTO: 4

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

PISCIS: Entras en un buen periodo para empezar unos arreglos en tu hogar; toda tu familia te ayudará, si no es físicamente por lo menos mentalmente. Tu vida espiritual te decepciona, no te brinda el apoyo deseado, esperabas algo más positivo. Cuídate de las caídas al caminar sin mirar la vereda. NÚMERO PREDILECTO: 49 TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

