Horóscopo 13 de octubre del 2017

ARIES: Deberías tener más orden en tu casa porque vas a buscar un documento importante y no lo encontrarás, pensarás que está perdido cuando lo extraviaste en algún lugar. Una disputa con un pariente va a asombrar tus relaciones con los demás familiares. Aun si tenés razón, sería mejor callarte. NÚMERO PREDILECTO: 57

COLOR DE LA SUERTE: NARANJA

TAURO: Grandes satisfacciones en el hogar para los casados. Tu cónyuge va a hacer todo lo que se puede para borrar los desacuerdos de estos últimos días, incluso su actitud amorosa va a cambiar, positivamente. Día muy productivo para los que estudian o se dedican a tareas intelectuales y artísticas. NÚMERO PREDILECTO: 35

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

GEMINIS: Hay un clima desagradable en tu lugar de trabajo, no te llevas bien con una persona del sexo opuesto que gustaría salir contigo. Si no te gusta tenés que decirlo y no dejarla en la incertidumbre. Va a recibir una noticia agradable por parte de una persona querida que va a levantar tu ánimo. NÚMERO PREDILECTO: 9

MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

CANCER: Vas a conocer momentos felices en varios ámbitos de tu vida, hoy por la tarde. Aprovecha del ámbito astral propicio para cambiar algunas costumbres que molestan tu entorno. Cuida mejor tu alimentación, los platos pesados y grasosos no van a encantar a tu estómago. Suerte mediana en los juegos, no apostar demasiado. NÚMERO PREDILECTO: 4 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LIBRA

LEO: Utiliza más tu intuición en el trabajo para sacar un buen provecho de la situación actual, aun si los demás no te procuran el sostén esperado, sos vos que está en el buen camino. En el amor se presenta bien este próximo fin de semana. En la salud, trastornos por causa de debilidad de la vesícula. NÚMERO PREDILECTO: 75

COLOR DE LA SUERTE: GRIS CLARO

VIRGO: Algunos conflictos en tu vida personal van a influir y perjudicar tu eficiencia laboral. Es difícil pero, al llegar a tu trabajo, intenta olvidar estos problemas. Varias personas están listas para ayudarte, inclusive una del sexo opuesto de piel morena que se gusta de ti. Buena noticia por la tardecita. NÚMERO PREDILECTO: 19

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

LIBRA: Un encuentro sentimental por la noche con una persona extranjera podría cambiar el rumbo de tu vida. Solteros y solteras, su vida sentimental será un poco agitada hoy. No se dejen seducir solamente por lindas palabras, exigen cosas concretas, más demostración afectiva. NÚMERO PREDILECTO: 6

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

ESCORPIO: Te gustan las cosas bien hechas y eso no está valorado en tu trabajo donde solo cuenta el rendimiento. Si quieres sentirte mejor, la única solución es buscar otro trabajo. Entre las nativas solteras, será un día propicio para los buenos encuentros sentimentales, más por el atardecer. NÚMERO PREDILECTO: 81

COLOR DE LA SUERTE: DORADO

SAGITARIO: Tu sentimentalismo no te llevará a nada, a la persona que deseas solamente le interesa el dinero. Sería mejor ponerte en campaña para encontrar alguien que comparte tu sensibilidad y aprecie tu romanticismo. Cuida tu forma muscular porque es vital para tu vida intelectual. NÚMERO PREDILECTO: 31

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO DE ORO

CAPRICORNIO: A pesar de ser un signo fuerte los nativos van a sentirse acomplejados hoy frente al sexo opuesto. Es normal hay un aspecto astral indica que su lado tímido tomará el paso sobre su soberbia tradicional. Se superará con pensamientos positivos y más amabilidad con el entorno. NÚMERO PREDILECTO: 10

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

ACUARIO: Tenés buenas facultades de análisis pero mucha timidez para expresarlas, hoy no es el momento de callarte si quieres seguir adelante en tu cargo. Para compensar tu soledad emocional actual acércate a tus familiares, vas a ver que no te olvidan. Al salir a bailar te sentirás mejor. NÚMERO PREDILECTO: 50

TALISMÁN DEL DÍA: CRUZ DE ORO

PISCIS: Te preocupa tu vida sentimental y es lógico porque no podés seguir en la duda con la persona querida. Las buenas palabras no bastan más, necesitas de algo concreto por su parte. Caso contrario, tenés que tomar una decisión definitiva y todo volverá a la normalidad. Suerte en los juegos por la noche. NÚMERO PREDILECTO: 13 TALISMÁN DEL DÍA: CADENA DE PLATA

Comments