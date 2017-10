Entre floripondio y paraguas

Las elecciones previstas para diciembre próximo tiene a los candidatos en plena campaña proselitista por captar votos. Esta semana fue bastante agitada, tal vez más en las redes sociales que en las concentraciones políticas. Sin embargo, lastimosamente el nivel de los candidatos hace que los debates se centren no necesariamente sobre los proyectos y planes sino en cuestiones banales y absurdas, que consituyen las más patéticas demostraciones de la decadencia de nuestra clase política, como los temas de floripondio y paraguas.

Uno de los que ganaron notoriedad fue Carlos Viveros, pre candidato del oficialismo a diputado por la capital del país. El muchacho se enredó tanto al intentar explicar porqué destruyó un mural artístico que terminó víctima de sus propias palabras. Aseguró que la pintura contiene mensajes subliminales con apología al consumo de drogas.

Otro de los debates se centró en el pre candidato a la presidencia por el oficialismo Santiago Peña quien ayer asistió a la inauguración de una escuela en Emboscada, donde estuvo el presidente Cartes. Durante el acto, un militar fue el encargado de sostener el paraguas para que Peña no se moje.

A estas alturas ya no sé si estos no son actos deliberados de los candidatos para desviar nuestra atención. Si bien es cierto que sus actuaciones en ambos casos son cuestionables e igualmente preocupantes nos roban tiempo y energía. En vez de preguntarnos, por qué quieren ser autoridades, qué los mueve, de dónde vienen, qué quieren hacer cuando logren el poder, tienen planes realistas y factibles, cómo pretenden lograrlo, entre otros. En cambio, nosotros nos ocupamos de cuestiones ajenas a sus candidaturas. Es importante saber de los candidatos para que como ciudadanos conscientes sepamos elegir.

Debemos aprender a cuestionar a los candidatos, dejar en evidencia sus reales intenciones para así elegir, no al mejor sino al menos peor, pues no tenemos muchas opciones.

