Horóscopo 14 de octubre del 2017

ARIES: Dentro de un par de días podrás pensar en cambiar tu auto. Una oportunidad de negocio se presentará, podés aceptar, la ganancia es buena. Ocurrirán buenos encuentros este fin de semana, sobre todo en el ámbito amoroso, una persona de cabello negro cambiará tu vida. Suerte en los juegos por la tarde. NÚMERO PREDILECTO: 84 TALISMÁN DEL DÍA: MEDALLA DE LA VIRGEN

TAURO: Vas a pasar bien este fin de semana gracias a un reciente cambio de trabajo que va a llenar tus expectativas. Por el momento no busques más, lo que encontrarías no sería mejor. Mucha felicidad y mucho romanticismo en tu vida sentimental con la persona querida te devolverán la alegría. NÚMERO PREDILECTO: 4

COLOR DE LA SUERTE: AZUL MORADO

GEMINIS: Un fin de semana tranquilo te permitirá recuperar y prepararte para desempeñar correctamente tus numerosas actividades planeadas a partir del próximo lunes. Prudencia en los viajes este domingo; si tenés que salir, los astros anuncian riesgos de accidente de tránsito. NÚMERO PREDILECTO: 91

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

CANCER: Para vos no importa que el día sea para descansar, tus obligaciones profesionales diarias no pueden esperar. Para disfrutar mejor los fines de semana tenés que pedir ayuda a los que te rodean. Vas a consultar al oftalmólogo, quizás tus dolores de cabeza vienen de tu mala vista. NÚMERO PREDILECTO: 53

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

LEO: Si alguien te pide una ayuda económica este fin de semana, prudencia; la persona no es confiable, además, el entorno astral te advierte de una pérdida importante de dinero por negligencia tuya. Mejor no hacer esfuerzos físicos importantes en estos días, tu espalda no aguantaría. Suerte en los juegos por la noche. NÚMERO PREDILECTO: 27

COLOR DE LA SUERTE: VERDE AGUA

VIRGO: Al salir de compras cuida tu cartera porque los astros indican una pérdida importante de dinero por culpa tuya. Parece que los recientes cambios en tu vida amorosa no dan el resultado esperado, quizás deberías modificar tu forma de actuar. Embarazo imprevisto en la familia. NÚMERO PREDILECTO: 62

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO:

LIBRA: Tu actitud amistosa y tu amabilidad van a producir un efecto tremendamente positivo sobre algunas personas con las cuales estarás próximamente en relaciones comerciales. Si tu pareja se siente abandonada, hay que olvidarte del trabajo y dedicarle en exclusividad estos días de descanso. NÚMERO PREDILECTO: 34

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

ESCORPIO: Una visita inesperada, por la tardecita, te sorprenderá. Una invitación de último momento te pondrá feliz. Aprovecha la oportunidad para acercarte a una persona que te gusta desde mucho tiempo y con la cual nunca tuviste la posibilidad de estar tan cerca. Poca suerte en los juegos, no apostar demasiado. NÚMERO PREDILECTO: 13

MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

SAGITARIO: Vas a enojarte porque una propuesta tuya para cambiar los arreglos de la casa no recibirá la aprobación de tus familiares. De toda forma tu idea no es realmente conveniente en estos momentos económicamente difíciles. Tu cabeza va a dolerte al final de la jornada, toma algún calmante. NÚMERO PREDILECTO: 6

PIEDRA ENERGÉTICA: AMATISTA

CAPRICORNIO: Sin saberlo, en tus actividades vas a beneficiar de apoyos discretos pero poderosos por parte de una persona influyente. Por otra parte una promesa de ayuda financiera se cumplirá. El periodo es propicio para decidir si vas a seguir o no la relación con la persona que quieres. NÚMERO PREDILECTO: 33 TALISMÁN DEL DÍA: CADENA DE PLATA

ACUARIO: Una pelea con la persona querida, al salir a bailar, te obligará a modificar tu actitud. Respeta más la libertad de los demás, tu egoísmo del momento puede llevarte a la ruptura definitiva. Aprovecha de estos días de descanso para ir de paseo, un cambio de ambiente te hará bien. NÚMERO PREDILECTO: 59

COLOR DE LA SUERTE: TURQUESA

PISCIS: Si tenés que salir para cenar o bailar, alguien intentará ponerte de mal humor; guarda la calma, un escándalo no sería bueno para tu fama, mejor fingir que no entiendes de qué se trata. Además podrías involucrarte en algo que no te corresponde personalmente. Evitar las grandes apuestas. NÚMERO PREDILECTO: 97 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

