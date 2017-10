Puenteguýpe 14 de octubre del 2017

Las comparaciones son odiosas pero hasta la reina Isabel nio ataja su paraguas como para que el muñequito de torta se haga del superstar y utilice a un militar para tal efecto. Parece que esto de hacerse el divo afecta a todo el grupete. Definitivamente se nota que son del mismo equipo de Ña Transparente.

*********

El horno no está para bollos en carpas del oficialismo. Cada vez aparecen más quejas contra la postulación del aduanero porque no prende su candidatura. Por ahora por lo menos desapareció de escena con Lady Yvapara. Parece que después de esto también ya va a venir más elevada la cuenta de la luz, porque ya no tiene siquiera su conexión clandestina. Hendy…

*********

El exintendente franqueño Alcides Fernández anda recurriendo a todo tipo de artimaña para evitar a la justicia por una millonaria tragada. Es el nuevo adoptado de la familia Tattaglia y vamos a ver si eso le sirve para zafar.

