Denuncian supuesto millonario desvío de recaudación en la comuna de CDE

El concejal Celso Miranda oficializó ayer su denuncia por un supuesto millonario saqueo de los recursos municipales. La acción se presentó ante la Contraloría General de la República y ante el Tribunal de Cuentas por el desvío de más de G. 12.800 millones en 14 meses.

Las denuncias en las dos instituciones son del mismo tenor. Además, intentaron presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso; lesión de confianza y asociación criminal pero no se les admitió la acción y se los derivó a la Fiscalía de Ciudad del Este. La acción fue firmada por varios concejales y abogados en contra de la intendente Sandra McLeod de Zacarías.

Miranda explicó que durante varios meses investigaron la recaudación en el rubro de estacionamiento controlado y detectaron que un total de G. 12.833.000.000 “desaparecieron” de la rendición de cuentas de McLeod, entre enero de 2016 y agosto de 2017.

De acuerdo a los documentos presentados, en el primer cuatrimestre de 2016, la administración de Sandra Zacarías presentó un informe cuatrimestral sobre la recaudación de G. 434.984.541. Sin embargo, a fin de año, la rendición de cuentas de todo 2016 siguió siendo exactamente el mismo monto, pese al transcurrir de los meses posteriores.

En tanto, en el primer informe cuatrimestral de 2017, desde enero hasta abril, la recaudación fue cero. Es decir, en todo este tiempo, “nadie se estacionó en Ciudad del Este”, según Miranda. Llamativamente en el segundo informe cuatrimestral de este año figura una recaudación de G. 1.295 millones. Esto según Miranda, porque los Zacarías se enteraron de la pesquisa e hicieron aparecer dicho monto para justificarse.

Sin embargo, David Espínola, director de Finanzas de la Municipalidad, explicó que lo que se presenta como faltante es “la simple” colocación en un rubro principal los ingresos correspondientes a estacionamiento controlado y el cobro por contenedores (camiones que se estacionan para el paso fronterizo). Especificó que ambos rubros fueron asentados en la cuenta principal, sin diferenciar uno de otro.

Admiten “errores” contables

El informe oficial de la Municipalidad de Ciudad del Este sobre la denuncia del concejal Celso Miranda desmintió la acusación sobre el supuesto desvío de fondos. Sin embargo, admitieron que hubo errores contables que ya fueron corregidos. “La denuncia de supuesto desvío de recaudación del estacionamiento, no pasa de un invento descabellado del concejal Miranda (…) El dinero del estacionamiento controlado ha ingresado en caja, se ha depositado en los bancos correspondientes y tenemos toda la documentación respaldatoria en tesorería y en el departamento de contabilidad”, señala en una parte el informe de prensa.

No obstante, el secretario general del municipio, Carlos Ávalos, admitió que se tuvieron que corregir los asientos contables sobre las recaudaciones en el rubro de estacionamiento controlado pero que fue informado a la Junta y a la Contraloría General de la República. “Nosotros mismos habíamos advertido (…) que se habían realizado asientos contables en cuentas principales y no en las subcuentas. Nosotros mismos habíamos advertido eso (…). Esos inconvenientes de asientos han sido corregidos e imputados en los rubros correctos”, señaló.

Responsables del desfalco, según Miranda

• Sandra McLeod de Zacarías, intendente

• David Espínola, director de finanzas

• Alba Noguera, tesorera

• Walter Feltes, estacionamiento controlado

Hechos denunciados

■ Producción inmediata de documentos públicos de contenido falso

■ Uso de documentos públicos de contenido falso

■ Asociación criminal.

■ Lesión de confianza

