Horóscopo 17 de octubre del 2017

ARIES: Gracias a tu perseverancia y tu conciencia profesional vas a lograr al éxito en tu vida laboral. Para los que viven en pareja hay varios aspectos planetarios que indican probabilidades de embarazo de la mujer. Tu alimentación y tu dieta no tienen por qué preocuparte, estás bien así por tu edad.

NÚMERO PREDILECTO: 47

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

TAURO: Ya se acerca el fin de mes y no ves bien cómo vas a poder pagar tus varias cuentas pendientes. Pedir un adelanto de sueldo no solucionaría nada, tenés solamente dos opciones: reducir tus gastos personales o buscar una actividad más lucrativa. Cuida tus dientes, hay riesgos de caries. NÚMERO PREDILECTO: 81

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

GEMINIS: Una persona que se gusta de ti no entiende tu forma de pensar en la vida tampoco tus necesidades de libertad en tus movimientos; tenés que dialogar con ella si no se va a imaginar que hay una otra persona en tu vida sentimental. No te olvides de un cumpleaños importante, porque podría resultar un drama.

NUMERO PREDILECTO: 12

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

CANCER: Algunas nativas solteras van a dejarse llevar con soñar consecuentemente con un encuentro sentimental bastante placentero del último fin de semana. Los astros indican que deberían ser más sensatas, son aventuritas nomás, los muchachos querían pasar un buen rato, es todo. Dolores de cabeza a la noche.

NÚMERO PREDILECTO: 2

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

LEO: Vas a desempeñar mucha imaginación para conquistar a una persona que te apasiona. Sin embargo, se recomienda la prudencia porque las apariencias engañan a veces, y hoy la influencia de la Luna te hace perder la razón. Cuida tu billetera por la tardecita, hay riesgos de extravío de documentos.

NÚMERO PREDILECTO: 57

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

VIRGO: Entre los que todavía estudian, hay una elección de carrera que no les conviene; que piensen en eso antes de empezar el próximo año de estudios. Una persona del sexo opuesto se apasiona por ti, pero no lo ves; debes buscar en tus alrededores, entre los que trabajan contigo.

NÚMERO PREDILECTO: 98

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ACUARIO

LIBRA: Vas a empezar esta semana con ganas para superarte; este optimismo es consecuente con la buena influencia del planeta Mercurio; entonces aprovecha porque el efecto es corto. Buenas perspectivas de aumento de tus ingresos económicos, pero tendrás que defender tus ganancias.

NÚMERO PREDILECTO: 21

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

ESCORPIO: Tu intimidad familiar está dificultada por tu dedicación casi exclusiva al trabajo. Es imprescindible priorizar tu hogar si no, te vas al fracaso. Una entrevista profesional desembocará sobre un buen contrato; en cuanto a tu ganancia, será más que lo previsto. También suerte en los juegos.

NÚMERO PREDILECTO: 83

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LIBRA

SAGITARIO: El amor es una parte importante de tu vida cotidiana, pues no es todo en la existencia. Si quieres que la persona amada se dedique más a ti tenés que demostrar también más atención hacia ella. Una persona que te debe dinero desde varios meses va a irse de la zona, cuidado para no perder todo.

NÚMERO PREDILECTO: 76

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

CAPRICORNIO: Un aspecto astral positivo por parte del planeta Marte hace que tu capacidad de decisión esté en alza; eso toca a hombres como mujeres. En práctica significa que es el momento adecuado para tomar una decisión importante en lo laboral, como la firma de un contrato seguro.

NÚMERO PREDILECTO: 12

TALISMÁN DEL DÍA: PULSERA DE PLATA

ACUARIO: Usa tu energía en la realización de objetivos seguros y concretos, olvídate de las utopías de tu entorno. En lo financiero, podrás especular y conseguir un beneficio alto sobre una operación de bienes raíces. Tu pareja está mejor, ahora su trabajo anda bien y crecen sus ingresos.

NÚMERO PREDILECTO: 9

COLOR DE LA SUERTE: VERDE

PISCIS: Inseguridad en cuanto a una promesa de trabajo por parte de una persona de cabello castaño oscuro, es su costumbre prometer pero no cumplir nada. Molestias por dolores estomacales por causa de nerviosismo; tenés que poner orden en tu vida privada y todo volverá a la normalidad. NÚMERO PREDILECTO: 48

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO.

