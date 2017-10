Notoria complicidad de autoridades con invasores de casas de Senavitat

Hoy se cumple un mes de la invasión de las casas de la Senavitat en el Km 10, Acaray, de Ciudad del Este, y las autoridades no hicieron absolutamente nada al respecto. La Ande tampoco procedió siquiera a controlar el robo de energía que los invasores realizan en el lugar abiertamente.

Los invasores permanecen en el lugar y cada día aparecen más mejoras realizadas en las viviendas no terminadas, que fueron construidas por la Senavitat. Las modificaciones lo vienen realizando como si fueran dueños de las casas y no hay intervención de la justicia.

El abogado Mauro Barreto, en representación de los herederos de Joaquín Idalín Paiva (dueño fallecido, del sitio en cuestión), manifestó que ahora tiene previsto presentar una denuncia ante el Parlamento, para que el presidente de la Ande, Germán Fatecha sea interpelado, por permitir el robo de energía sin intervenir en el problema.

“Ande está permitiendo un gran robo al pueblo y nadie hace nada al respecto. La institución afectada debería presentar una denuncia por el robo de energía o ir a desconectar las conexiones, pero ninguna de las dos cosas suceden”, indicó.

Mencionó que no es el único caso en donde existe robo de energía por parte de invasores, por lo que pedirá que el encargado del ente sea interpelado.

Por otra parte, también lamentó que la Fiscalía no mueva nada sobre el caso, bajo el pretexto de que los funcionarios están de huelga. “Los fiscales están trabajando y podrían por lo menos imputar a los denunciados pero ni eso hacen”, señaló.

El abogado explicó que hay un juicio de interdicto, para recobrar la posición del inmueble. Exige la presencia de la juez Máxima Meza, para que pueda comprobar quiénes son los invasores y luego proceder al desalojo de los mismos para posteriormente entregar el sitio a los herederos. Despotricó contra las autoridades, por la inacción total en el conflicto.

Recordó que Aida Molinas, candidata a diputación por el oficialismo, fue denunciada ante el Ministerio Público como instigadora, ya que habría encabezado la invasión. Varios de sus familiares aparecen en la lista de los que ocuparon las casas en la propiedad de los Paiva.

SITUACIÓN

Las 150 casas construidas en el terreno de los Paiva fueron erigidas en el año 2012 y se debió pagar por el terreno G. 1.600 millones, en un solo pago, pero el señor Joaquín Paiva solo recibió el 50% de Arnaldo Barreto, responsable de la constructora El Progreso, que se encargó de las obras en el lugar.

Nunca se hizo la transferencia del inmueble a nombre de Senavitat y se construyó la obra en un terreno privado. A inicios de este año falleció el señor Paiva y sus herederos son los que están impulsando las acciones tanto contra los invasores como para cobrar al ente público por el terreno utilizado.

LISTA DE INVASORES

Juan Cancio Molinas (padre de Aida Molinas)

Débora Molinas (hija de Aida Molinas)

Richard Molinas (hermano de Aida Molinas)

Derlis Molinas (hermano de Aida Molinas)

Lizandra Chávez

Rocío Cañete

Isidora Brizuela Silva

Alcides Rojas Aquino

Basilio Aquino Domínguez

Ricardo Villalba Aguirre

María Stella Flores de Agüero

José Espínola

Lucio Rubén Agüero Flores

Justo Abel Jara Santacruz.

Adolfo Paredes

Gustavo Javier Gaona

Pablo Benítez López

Aida Luz Molinas Ramírez

Victor Hugo Maidana Bernal

Nelson Ramón Salas Duarte

Comments