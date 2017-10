Horóscopo 18 de octubre del 2017

ARIES: No todo el mundo comparte tu confianza en el futuro; sin embargo, podés seguir todavía con tus actividades actuales, los astros indican que por el momento es bueno. Tu vida sentimental está pasando por un periodo de altibajos; dedica más tiempo a la familia, no lo lamentarás. NÚMERO PREDILECTO: 94

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

TAURO: No firmar nada hoy sin estudiar bien el contenido del documento, la ayuda de un profesional puede ser necesaria si algo te parece extraño; todo apuro por tu parte podría tener graves consecuencias negativas. Ganarás en eficiencia en tus tareas si escuchas la gente advertida. NÚMERO

PREDILECTO: 59

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

GEMINIS: No te involucres en asuntos inadecuados, el choque en retorno sería tremendo y te mancharía. Deja a los demás arreglar sus problemas, luego podrás emitir sugerencias y tus ideas serán muy apreciadas. Vigilar con seriedad tu manera de comer, hacerlo en cualquier momento te daña.

NÚMERO PREDILECTO: 12

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

CANCER: Tu destreza y tu capacidad en tu trabajo te permitirán superar tus rivales, entonces no temas para valorarte. Un apoyo espontáneo que te brindará una persona del sexo opuesto te ayudará para acercarte de nuevo a la persona amada y podrás arreglar el problema que les había alejado. NÚMERO PREDILECTO: 74

COLOR DE LA SUERTE: VIOLETA

LEO: Gracias a una entrada importante de dinero podrás concretar pronto tus ganas de cambio de vehículo. Por la tarde la suerte te acompañará en los negocios, aprovecha este día para cerrar uno que está pendiente hace tiempo. La mudanza de una persona querida va a cambiar tus planes. NÚMERO PREDILECTO: 15

PIEDRA ENERGÉTICA: ESMERALDA

VIRGO: Si no se presenta una oportunidad para los cambios esperados, no pierdas la paciencia, sigue con tu trabajo actual; si no es la riqueza todavía, por lo menos no te hace falta nada y podés asumir tus responsabilidades familiares. Reduce tu consumo de sal, daña tus arterias. Evitar las grandes apuestas.

NÚMERO PREDILECTO: 52

MEJOR AFINIDAD: CON TU PROPIO SIGNO

LIBRA: Tendrías que hablar más con las personas que puedan ofrecerte el estímulo mental que necesitas en lugar de perder tu tiempo con ignorantes. Buenas noticias en lo laboral para los que buscan trabajo, sobre todo en el ramo de la venta a domicilio. Suerte en los juegos, más en el casino.

NÚMERO PREDILECTO: 78

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

ESCORPIO: TLos comentarios poco simpáticos de tu entorno te afectan; hay culpa tuya, no tenés porqué contar todo de tu vida privada. Intenta manejar con más discreción tus asuntos sentimentales porque es de tu felicidad que se trata, no lo olvides. Una promesa de ascenso no se cumplirá.

NÚMERO PREDILECTO: 19

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO

SAGITARIO: Enamorarte de cualquier persona para olvidar tus disgustos y fracasos sentimentales no sería la buena solución en estos tiempos de problemas familiares. Mejor dejar pasar un poco de tiempo antes de tomar cualquier iniciativa en este sentido. La competencia te estimula en tu trabajo.

NÚMERO PREDILECTO: 80

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LEO

CAPRICORNIO: Un viaje de negocios con tus socios del momento se revelará fuente de grandes ganancias para ti, entonces hágalo. Si trabajas en los seguros, un buen contrato que vas a negociar pronto resultará muy beneficioso. En lo que se refiere a tu vida sentimental, todo será tranquilo hoy.

NUMERO PREDILECTO: 2

COLOR DE LA SUERTE: ANARANJADO

ACUARIO: Te hace falta la compañía de una persona segura a la cual podés contar tus secretos. Búscala entre la gente adulta que te rodea y la encontrarás. Los astros te acompañan para conseguir un mejor trabajo si estás sin empleo; averigua en las actividades relacionadas con el transporte.

NÚMERO PREDILECTO: 87

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

PISCIS: Tu mente positiva y tu naturaleza delicada te ayudarán para poner en marcha algo nuevo que corresponde a tus facultades. Mucho dinero va a entrar en tu hogar, no tenés que perder la cabeza por eso, tampoco gastar todo enseguida. Felicidad inesperada en los amores para los adolescentes del signo.

NÚMERO PREDILECTO: 42

TALISMÁN DEL DÍA: ANILLO CON PIEDRA

