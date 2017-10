Puenteguýpe 19 de octubre del 2017

Las papas queman ante un inminente nuevo pedido de intervención, la candidatura del muchacho de ojos azules no prende, ya llega fin año, ya no se puede recaudar con el cepo. Hendy la karai octubre para la claque. Y eso que estos comen de todo, no solo jopará!!!

**********

Llovieron las felicitaciones para Santiago Peña ayer por el 18 de octubre. Hasta Carlos Portillo hizo llegar sus salutaciones en un castellano muy golpeado. En vez de seguir gastando en su figura, debería gastar en libros el muchacho.

**********

Hay que ser nio caradura. Ahora resulta que el polideportivo no se va a construir en la seccional “por culpa de los concejales” que se opusieron a que se construya en dicho predio. ¿Y no era piko que mediante la gran gestión de Don Juan Tenorio y Don Gallinero se había conseguido que la Junta de Gobierno apruebe la concesión? ¡¡¡Festejaron nio a lo grande, el logro!!! Dejate de joder!!

