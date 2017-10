¿Qué hacemos el finde?

El fin de semana esteño llega para romper con todo tipo de rutina de la mejor forma y con buena música, como nos tiene acostumbrados. En la larga lista de actividades se encuentran conciertos de rock, fiesta al estilo sertanejo y mucho más.

HOY:

Noche especial: Kilkenny CDE invita a disfrutar de los mejores temas de Paiko, Salamabra y Kchiporros, todo de la mano de la banda Desatinados.

Samba Nigth: el grupo brasileño Inspira Samba invita a bailar toda la noche con sus mejores temas. El espectáculo tendrá como escenario a Época Show Bar.

MAÑANA:

Tributo: El grupo The Highways presentará para mañana un tributo a Red Hot Chili Peppers. El show tendrá como escenario Kilkenny CDE.

Lo mejor del rock: Clasicools propone disfrutar de los mejores clásicos del rock pop en inglés y español. El concierto será en Época Show Bar.

Minifest3: lo mejor del rock alternativo y punk rock en una sola noche. Se presentarán High Heels desde Foz de Yguazú y AM/FM de Ciudad del Este. El evento será en Liverpool Pub.

The day after halloween: Coyote CDE invita a disfrutar de una fiesta con los mejores temas de Good Vibes resident Taj/ Foz.

Sábado de Retro: Bunker propone una noche con los mejores hits de los años 2000. El show será ambientado por varios DJs.

