Caída de cartel tras tormenta revela negligencia municipal

Varios carteles publicitarios violan directamente la ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 5016, en el microcentro de Ciudad del Este. El pasado jueves, una gigantografía cayó tras la tormenta y aplastó a un rodado. En el 2015, ya ocurrió una desgracia a consecuencia de esta irregularidad, cuando un hombre murió al ser aplastado por un cartel publicitario. La municipalidad habilitó la colocación de estos carteles, sin cumplir con las normas de seguridad.

En enero del 2015, se registró una trágica muerte, cuando un enorme cartel publicitario, ubicado en cercanías de la Aduana, cayó sobre un turista brasileño. La víctima fue Clovis Schvastz, de 43 años. El cartel fue derribado por los fuertes vientos durante una tormenta.

El jueves último, otro cartel gigante cayó tras el temporal que afectó a la zona y aplastó a un taxi. Milagrosamente nadie resultó herido pero la situación revela la total negligencia de la Municipalidad que habilita carteles que no cumplen con las normas técnicas.

El ingeniero civil Herman Pankow manifestó que está muy clara la normativa de que los carteles grandes deben soportar vientos de hasta 180 km por hora. “Cualquier cartel que se caiga con vientos de 100 km por hora, revela que está mal diseñado y debe haber un responsable. La comuna es culpable por habilitar ese tipo de carteles sin estar en condiciones”, explicó.

El jueves, los vientos llegaron a soplar hasta 106 km por hora, según la dirección de meteorología de la Dinac, pero el cartel no soportó y aplastó el rodado, lo que corrobora que no estaba en condiciones de ser habilitado.

El profesional dijo que tras este incidente, todos los carteles de la ciudad deben ser controlados de manera urgente, antes que se registre otra desgracia.

Sugirió intervención en el caso y sanción para los responsables. “La situación de carteles en CDE genera un verdadero peligro porque no están en condiciones y pueden caer sobre cualquier persona en cualquier momento. La municipalidad debe tener planos o una memoria de cálculos si eso está en regla y debe intervenir a los que no cumplen”, acotó.

“Y si la propia comuna no tiene los planos de cartelería, significa que están vendiendo espacios sin tener en cuenta las normativas para resguardar la seguridad ciudadana”, añadió.

“Instalación es un negociado de los Zacarías”

Jorge Brítez, un activista social que se dedica a denunciar diferentes tipos de irregularidades, manifestó que la comuna habilita carteles en la ciudad sin tener en cuenta las normativas correspondientes.

Aseguró que el tema de colocación de carteles no tiene la homologación de la Junta Municipal, por lo que puede tratarse de una irregularidad cometida por la propia comuna. “Esto da a entender que es un negociado de los Zacarías, ya que no hay homologación de la Junta. Ellos aprueban esas instalaciones directamente y eso es irregular”, destacó.

“Hace tiempo que venimos denunciando esta irregularidad con el concejal Celso Miranda, pero nadie hace caso. El otro día en plena calle, cavaron el asfalto para poner un cartel publicitario y es una vergüenza que no se respeten las normas”, señaló.

Dijo que la mayoría de los carteles de publicidad no cumplen con los requisitos y ayer, algunas fotografías tomadas en pleno centro de la localidad, pudieron comprobar que no se respeta la ley N° 5016, en su artículo 43 que dice en una parte: “No podrá colocarse en la vía pública y franja de dominio, propaganda comercial, construcciones u otros elementos que afecten la visibilidad del conductor o la debida percepción de las señales de tránsito”.

La ley también aclara que: “Las infracciones a este artículo constituyen falta grave y hará pasible solidariamente a los propietarios, publicistas y anunciantes de las sanciones previstas en esta normativa, además de las responsabilidades penales y civiles que correspondan. Asimismo, queda facultada la autoridad competente para realizar los trabajos necesarios, a costa del infractor”.

Intentamos conversar con representantes de la comuna para tener su versión pero no respondieron a nuestras llamadas.

