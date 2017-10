Horticultores cierran ruta en repudio al incesante contrabando de tomate

Horticultores de la zona oeste del Alto Paraná se manifestaron ayer al costado de la ruta VII, en contra del contrabando de tomates. Los labriegos aseguran que no pueden vender sus productos a raíz del paso ilegal de la hortaliza desde el Brasil. Piden mayor control de parte de los funcionarios de Aduanas.

Varios horticultores de esta zona decidieron salir a la ruta con sus cajas de tomates, como una señal de repudio en contra de la actitud que demuestran los funcionarios de la Administración Nacional de Aduanas de Ciudad del Este a la hora de controlar el ingreso de tomates brasileños. El cierre de ruta se realizó cada una hora durante cinco minutos, pasado el mediodía.

Según dijeron, el modus operandi de los contrabandistas es ingresar los tomates en pequeñas cantidades a través de furgonetas por el Puente de la Amistad hasta la ciudad de Caaguazú y luego hasta el Mercado de Abasto de Asunción. Piden mayor control de parte de los funcionarios de Aduanas.

“Estábamos vendiendo entre G. 90 mil y G. 100 mil la caja, pero esta semana se trancó totalmente la venta. Nadie quiere tomates en el Abasto, porque está lleno de tomates brasileros que es muy barato. Yo tengo 350 cajas hace tres días en el camión que no puedo vender, y muchos de los compañeros están en la misma situación en O’Leary e Yguazú. Cada 20 minutos vemos que pasa por la ruta VII furgonetas repletas de tomates, y los funcionarios de Aduanas no hacen nada, es una lástima”, expresó el productor Hugo Ruiz Díaz, cuya finca está ubicada en R.I. Sur de la ciudad de Juan E. O’Leary.

Otro de los horticultores que también manifestó su preocupación es Gaspar Vázquez, que en 15 días más estará cosechando la primera zafra de unas 30 mil plantas de tomate.

“La situación va a empeorar porque muchos tomateros van a empezar como yo a cosechar en 15 días, y si no hay venta, los tomates se van a pudrir en las fincas o los camiones. Ojalá que los de Aduanas recapaciten, y dejen de permitir el contrabando. Todo depende de Porfirio Figueredo, que es el coordinador de Detave en Ciudad del Este”, señaló Vázquez, cuya finca está ubicada en el Km 60, a 700 metros de la ruta VII en Yguazú.

A su vez, el coordinador de Detave de Ciudad del Este, Porfirio Figueredo, dijo que él es apenas uno de los seis funcionarios de este ente estatal que está presente en el lugar.

“Yo apenas soy uno de los seis funcionarios de Detave, y tampoco somos la única institución que controla, están los del Senave, Industria y Comercio, y estamos acá controlando como corresponde, no es tanto así como ellos pintan. Además, si alguien quiere acusar debe hacerse responsable de lo que dice”, expresó Figueredo.

