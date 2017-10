Noche de Halloween con obras de teatro y monólogos

“Venganza Siniestra” y “Cuando las luces se apagan” como obras de teatro y dos grandes monólogos “El fantasma de Nicole” y “La Novia de Lucifer” serán los protagonistas en la Noche de Terror del Elenco Teatro Mario Halley Mora. El mega evento teatral será el 28 de octubre en el Teatro del Colegio Sembrador.

Las obras serán presentadas en alusión a la noche de Halloween o Noche de Brujas, celebrado tradicionalmente en el mundo anglosajón, pero que en actualidad ha cobrado fuerza en nuestro país.

“Cuando las luces se apagan”, una de las obras teatrales que serán presentadas, relata la historia de Diana, una persona que sufre una rara enfermedad de la piel, que se manifiesta con intensa sensibilidad a la luz. Los médicos intentaron con ella un experimento nuevo, algo salió mal y murió. Al morir, Diana se encarna en Sophie, una mujer depresiva, y actúa en su mente aterrizando a la familia y amenaza la vida de los dos hijos de esta última, Martín y Rebeca. Ambos acompañados; Bret, el novio de Rebeca hace hasta lo imposible para que Sophie mejore y dejarla mentalmente estable para romper la conexión con Diana, antes de que sea demasiado tarde.

“Venganza Siniestra” , de género suspenso es la segunda obra de teatro que será presentada. Trata sobre un grupo de jóvenes borrachos que violan a una joven mujer, que queda embarazada. Ella no soporta su desgracia y decide suicidarse. Pero su alma no descansa en paz hasta hacer justicia por manos propias. Entonces persigue a los que le hicieron daño y empieza a vengarse de cada uno de ellos de una forma siniestra.

En tanto, los monólogos serán presentados por Camila Denis y Melani Esteche. “El fantasma de Nicole” , relata la historia de una niña que fue asesinada cruelmente por ser la séptima hija de una familia. Ya que según creencias de esa época, podría ser bruja. La niña se convierte en un alma en pena y luego de que la quemaran viva, se levanta de su tumba y empieza a cobrar venganza.

“La novia de Lucifer”, relata la historia de una mujer seductora y codiciosa. Lucifer le adoraba pero a ella no le satisfacía estar solo con él, entonces, salía a buscar a lugareños y a hombres apuestos . Pasaba la noche con los mismos, luego los mataba y bebía su sangre. La presentación arrancará a partir de las 20:00. Las entradas anticipadas pueden ser adquiridas en el local de la Escuela de Teatro Mario Halley Mora en el Área 2 o a través del número 0983 629 908.

