Paranaense-Ka’arendy definirán pasaporte en partido de desempate

Paranaense y Ka’arendy definirán el pasaporte para las finales del nacional de Interligas, en un partido extra, a disputarse pasado mañana. Cada equipo ganó un partido en la ronda semifinal y forzaron un duelo de desempate.

La esmeralda ganó 3-2 el sábado pasado en Presidente Franco y emparejó la serie de la penúltima instancia. Pasado mañana volverán a enfrentarse en escenario neutral, que resta definir. En la ocasión, surgirá el clasificado para la fase de consagración, instancia regional.

En la Sub 15, la verdolaga también ganó, 4-1 a Santarriteña y volverán a medirse para conocer al finalista.

Estadio: Felipe Giménez. Árbitro: Elio Marín. Asistentes: Agustín Rivas y Mariano Báez. Cuarto juez: Julio Colmán.

Paranaense: Carlos Caballero; Fredy Samudio, Carlos Samudio, César Arévalo y Sergio Prieto; Armando Fernández, Rolando Rotela, Hugo Bogado (40′ Ricardo Lezcano) y Cristhian Orquiola; Juan Molina (71′ Julio Gaona) y Edgar López (90′ Ale Ayala). D.T.: Justo Ávalos.

Ka’arendy: Ever Romero; Aldo Ramírez, Jorge Pintos, Mario Benítez y Manuel Romero; Carlos Franco (St Juan Agüero) Manuel Morel, Wilson Benítez y Osvaldo Mendoza; Alcides Florentín (53′ Iván Alexandro) y Delio Sánchez. D.T.: Alfonso Olmedo.

Goles: 9′ Bogado, 17′ López, 31′ Molinas (P); 43′ Mendoza, 47′ Florentín (K).

Amonestados: 23′ Fernández, 45′ C. Samudio, 61′ F. Samudio, 48′ Lezcano (P); 48′ Sánchez (K).

Expulsado: 61′ F. Samudio (P).

Comments