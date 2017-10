Se quejó del pago de estacionamiento y atacaron su auto

Una joven denunció que una tarifadora de estacionamiento controlado de Ciudad del Este, le pinchó la rueda y le rayó el auto por negarse a pagar por estacionar en una zona donde no está señalizada. La víctima, identificada como Alba Brítez contó en las redes sociales que el viernes último estacionó su vehículo en la calle Curupayty en el centro de CDE. Dijo que solía dejar su rodado sobre esa arteria y nunca vio ningún cartel que indicaba que era sector de estacionamiento tarifado ni funcionarios que hagan el control.

Pero ese día sí se topó con una mujer que vestía chaqueta amarilla de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Al momento en que ella se acerca para cobrarme le cuestioné el porqué y desde cuándo estaban ahí, ya que el miércoles pasado estuve en la misma zona y no había nadie. (Vale aclarar que tampoco existe ningún cartel que aclare que es una zona tarifada)”, decía el reclamo de la afectada en las redes sociales.

“Me negué a aceptar su boleto (grande fue mi error) y le dije que a la vuelta conversábamos”, siguió.

Al regreso de su recorrido, la funcionaria se habría alejado y parecía que todo quedaba como si nada hubiera sucedido por lo que la automovilista se retiró.

Sin embargo, a pocas cuadras del lugar se percató que su neumático estaba desinflado y encontró que la cubierta tenía 2 clavos con arandelas de goma. Además, su auto rayado de punta a punta en el lado derecho.

Lamentó que por querer cuestionar algo que no le parecía justo, deba recibir semejante represalia. Dijo que no tenía problemas para pagar a los cuidadores de coches de quienes hay que cuidarse, pero que cuando se trató de un funcionario público, quiso cuestionar si correspondía o no el pago.

“Solo quería hacer de público conocimiento mi indignación, ya que justicia, estoy segura, no se hará. A pesar de que ¡El amor todo lo puede!”, culminó.

