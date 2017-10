Alarmante aumento de asaltos en ciudades del Alto Paraná

Al menos dos asaltos armados a plena luz del día reportó nuevamente ayer la Policía Nacional; un atraco fue en Ciudad del Este y otro en Santa Rosa del Monday. Los criminales actúan campantemente y el aumento de la ola de delincuencia coincidió con la asunción del nuevo director de la Jefatura de Policía.

El primer asalto fue en el casco urbano del distrito de Santa Rosa del Monday, alrededor de las 13:00. Un solitario motochorro interceptó a la funcionaria de una casa de cambios Taina Rotert Forlin (21) cuando salía de un banco. La joven acababa de efectivizar un cheque de G. 19 millones. El bandido despojó a la mujer del sobre que contenía el dinero y escapó.



Dos horas después, tres motochorros armados tomaron por asalto un minimercado, situado en el Km 10, Monday, de Ciudad del Este, a unos 1.500 metros de la ruta VII.Los bandidos agarraron el dinero de la caja (G. 800.000) y los celulares de los clientes Yaninna Santacruz González y Ernesto Franco Sánchez.

La dueña del negocio, Idalina González Rodríguez, sacó su pistola para apuntar a los asaltantes, pero no se animó a disparar; los bandidos también llevaron el arma de fuego de la comerciante.

Los marginales escaparon en dos motocicletas y fueron perseguidos por un policía de civil, cuya identidad no trascendió, en medio de intercambios de tiros. Durante la balacera, el vehículo del uniformado quedó con varios rastros de impactos y el agente sufrió una herida de refilón en el muslo. Los criminales se separaron y lograron escapar del policía.

A diario los pobladores de diferentes sectores del Alto Paraná son atacados por los asaltantes y a plena luz del día.

Los atracos armados aumentaron en la región tras la asunción del comisario Walter Gómez como director de la Jefatura de Policía. Hasta ahora hay una nula reacción policial, dado que no se tiene siquiera pistas de los asaltantes.

Comments