Hartos de violación de ley anuncian retiro de carteles

Jóvenes de “CDE transparente” y “Con Franco no”, hartos de la violación del código electoral, continuarán con el retiro de carteles y gigantografías de todos los partidos políticos. Aseguran que pese a los amedrentamientos que reciben, no van a parar. En menos de dos meses, procedieron a retirar 35 carteles y tres gigantografías de diferentes sectores en Ciudad del Este y Presidente Franco.

La última actividad la llevaron a cabo el fin de semana, cuando quitaron tres gigantografías. Además, retiraron publicidades de las candidaturas de los Zacarías, y las llevaron hasta la sede de la Comisaría Sexta de Presidente Franco.

Posteriormente se trasladaron a otro sector de la misma ciudad, donde procedieron al retiro de la vía pública de carteles de Colorado Añetete, donde se publicitaban las candidaturas de Marito Benítez, y Francisco Colorado López.

Ambos casos generaron la reacción de varios sectores y el asesor jurídico de la Municipalidad de Ciudad del Este, Cristhian Cabral, incluso amenazó a los jóvenes que vienen realizando esta tarea en distintos frentes, y que esta vez se trasladó a la ciudad franqueña.

La propia comuna de Franco retiró carteles de los Zacarías, el jueves pasado, instalados en la entrada de la ciudad, frente al mural histórico. A partir de allí, jóvenes que decidieron crear un grupo denominado “Con Franco no”, también se movilizaron para retirar más carteles electorales del lugar, con el apoyo de los integrantes de CDE transparente.



Roberto Sosa, abogado y uno de los que encabezan los trabajos de retiro de carteles en Franco, manifestó que están recibiendo todo tipo de amedrentamiento, pero que no van a parar.

“Nos indigna que los propios abogados, que se candidatan, son los que están violentando la ley, infringiendo el código electoral”, señaló.

Aseguró que todo cartel que insta a una figura electoral ya está violando la ley, aunque el cartel no indique a qué cargo electoral la persona se postula. Dijo que la justicia y los fiscales están manipulados por muchas autoridades de la zona y que por eso verán siempre una manera de justificar los carteles propagandísticos.

Justificación

La fiscal electoral Zunilda Ocampo, recordó por su parte que “solo se consideran propaganda electoral si los carteles tienen el cargo electivo”.

Mencionó que los jóvenes que proceden a retirar carteles sin las características que mencionó, podrían tener problemas con la justicia. “Si una persona retira un cartel que no tenga esa característica, simplemente para nosotros es daño y se le puede denunciar a la persona por el hecho”, indicó.

“Si vemos un cartel con el nombre y el año nomás, para nosotros no es delito electoral porque no tiene el cargo electivo”, señaló al tiempo de decir que el propietario del lugar de donde se retira el cartel puede denunciar el hecho en el área de delitos de acción penal privada.

Código electoral

En el Artículo 290, el código electoral explica el concepto de la justicia con respecto a la propaganda política.

“Se entiende por propaganda electoral la exposición en la vía y espacios públicos de pasacalles, pintatas y afiches que contengan propuestas de candidatos o programas para los cargos electivos; espacios radiales o televisivos con mensajes que llaman a votar por determinados candidatos o propuestas; espacios en periódicos (diarios, revistas, semanarios) con propuestas de candidaturas o programa de gobierno”.

“No vamos a parar a pesar de las amenazas”

Valentina Giménez Torrez, una de las integrantes de “CDE transparente”, mencionó que están siendo perseguidos y amanazados por el asesor de la municipalidad de Ciudad del Este, pero que de igual manera van a continuar con las tareas de retiro de carteles. “Estamos siendo amenazados pero no vamos a parar. En nuestros actos no hay violencia, ni ánimos de incidentar y mucho menos peleas contra ellos”, mencionó la joven.

“No importa que procedan, vayamos todos presos pero igual, alguien tiene que animarse a enfrentar los atropellos. Nos llenan la ciudad con propagandas por todos lados y estamos hartos de eso. No somos vándalos ni patoteros. Solo queremos que se respeten las leyes”, añadió.

“Estamos cansados de los atropellos y de la prepotencia de ellos. Se creen dueños de los espacios públicos, de las veredas y vienen a querer amedrentarnos pero estamos en democracia hace años y vamos a continuar”, aseguró.

