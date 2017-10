“No se puede calesitear el presupuesto”, advierten

La Junta Municipal, por mayoría de voto de los ediles rechazó ayer la solicitud de autorización para la licitación de un proyecto sin fondo de la intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías. Alejandro Zacarías defendió el plan y alegó que es “por si sobra” algo de dinero a fin de año.

McLeod había solicitado la autorización para efectuar el llamado a licitación para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema integrado de gestión municipal. Se trata de un proyecto de informatización y sistema integrado de gestión municipal con la implementación de software. El objetivo es hacer convenio con una entidad bancaria para el pago de tributos vía on-line.

En el dictamen, los opositores explicaron que se recomienda el rechazo considerando que hay disponibilidad del rubro de bienes intangibles con el cual se pretende financiar el proyecto.

El presupuesto estimado para el proyecto es de unos G. 1.600 millones y tiene como fuente de financiación es de Royalties, en el rubro bienes intangibles. Sin embargo, en este rubro solo quedan G. 50.000 de fondo, según su informe cuatrimestral explicaron los ediles. Por su parte, David Espínola dijo que los propios concejales habían vaciado el rubro de recursos intangibles. “Cuando la Junta trató la reprogramación presupuestaria, decidió recortar el presupuesto previsto para este sistema, en el rubro 570, Bienes Intangibles”, señaló.

El concejal Teodoro Mercado (PLRA) dijo que no se puede calesitear con el presupuesto municipal, al explicar que no pueden aprobar una licitación que no tiene los recursos suficientes y específicos de los fondos que lo solventarán. “No se puede hacer calesita con el presupuesto. No tiene presupuesto disponible . Quiero que se haga el sistema integrado pero no vamos a calesitear el presupuesto”, sentenció. Igualmente su colega, Lilian González secundó y dijo que no hay condiciones financieras de ejecutar el proyecto este año. “Vamos a estar aprobando formas de pagar porque no va tener rubro de donde sacar”, acotó.

Igualmente, Alejandro Zacarías quiso defender la licitación alegando que se debe aprobar por si sobra dinero a fin de año. “Creo que podemos aprobar y dejar la pelota a la dirección de Finanzas (…). Termina mba’e este año y dice: había sido que me sobró y podía yo adquirir el sistema de gestión y nosotros rechazamos”, expresó.

Culparon a Barreto

Las autoridades municipales culparon al concejal Juan Carlos Barreto del rechazo del llamado a licitación para gestión municipal. “Una vez más, los concejales opositores encabezados por Juan Carlos Barreto rechazaron importantes proyectos para el municipio”, expresa el comunicado de la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Soñamos con este proyecto”

El concejal Miguel Prieto dijo que todos los concejales están a favor del proyecto, pues el mismo había presentado el proyecto de informatizar el sistema tributario de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Es algo que queremos y soñamos. Va traer mucha transparencia y lo necesitamos. Se puede evitar la fila y muchos otros beneficios”, destacó.

No obstante, cuestionó también la falta de fondos. Propuso que se trabaje con estudiantes de la Facultad Politécnica de la UNE o la Conacyt para el desarrollo de software para la comuna.

Comments