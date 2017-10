Exigen que Cartes se ocupe del país, en vez de hacer proselitismo

El Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Patria Querida se pronunciaron sobre el ataque de sicarios ocurrido ayer en Asunción. Demandan que Cartes actúe, en lugar de dedicarse al proselitismo.

“Hable Presidente Cartes”: con esta frase comienza el comunicado que el PLRA lanzó luego del asesinato de tinte mafioso, en el que perdieron la vida el niño Gabriel Giménez González (5) y su padre Willian Giménez Bernal (28), El comunicado lleva la firma del presidente del partido, Efraín Alegre.

“Hace pocas horas se produjo un nuevo hecho de doble homicidio en plena capital de la República, a plena luz del sol y a la vista de personas que transitaban por la concurrida zona.

Es un caso típico atribuible al sicariato, servidores del crimen organizado. Ayer nomás se conocía un nuevo hecho de secuestro de dos personas dedicadas al trabajo arduo y honesto. En ambos casos el gobierno se llamó a silencio. Como si los graves hechos fueran ajenos al sistema de seguridad”, dice el texto firmado por Alegre.

“El Presidente Cartes sigue como un zombie, promocionando su inconstitucional candidatura al Senado, como si su presencia en el recinto parlamentario fuera de algún provecho. Hable Presidente, antes de que sea demasiado tarde. Ud. y su familia también viven en este país. Nadie es inmune a la violencia generalizada y usted tiene la obligación de actuar, es su trabajo al frente del gobierno, y posee la fuerza pública puesta a su disposición para proteger a todos los habitantes. Salga de su escondite, Presidente Cartes. Rinda cuentas, hable, actúe o deje la conducción del gobierno a quienes sean capaces. La patria se lo demanda”, finaliza.

“REGRESE A LA PRESIDENCIA”

Por su parte, Patria Querida, hace mención a la inseguridad reinante en varios puntos del país. “La inseguridad campea en todo el Paraguay.

Hoy sicarios atacaron salvajemente a dos personas en plena capital de la República, hace dos días secuestraron a un abuelo y su nieto en Caaguazú, hace pocos meses una gavilla de delincuentes tomó por varias horas Ciudad del Este, desde hace varios años grupos armados mantienen secuestrados en el norte del país a ciudadanos paraguayos, trabajadores, honestos, productores de bienestar y oportunidades de desarrollo para su comunidad y su familia”, dice el comunicado de la conducción ejecutiva del partido Patria Querida, dirigido a Horacio Cartes.

PQ señala además que no solo el EPP, sino todo tipo de mafias, cuadrillas o insignificantes grupúsculos de asaltabancos, robacoches, y delincuentes menores azotan a la sociedad paraguaya con una pasividad alarmante.

“La razón por la cual la Constitución Nacional ordena que usted sea Presidente y no candidato, es porque la defensa de la seguridad de los paraguayos requiere que usted se ocupe de los problemas del país, y no de los problemas de su campaña.

Al Señor Presidente Horacio Cartes le pedimos que el 2017 no acabe sin una profunda revisión de los órganos de seguridad de nuestro país, sin un análisis certero y objetivo de los fiscales, sin la efectiva voluntad política de recuperar la seguridad que en corto plazo obtenga resultados contundentes en todas las áreas donde la inseguridad es la regla.

Al candidato Horacio Cartes, le pedimos que deje la campaña en manos de quien corresponde y regrese a la presidencia de la República, cargo para el cual se le votó”, expresa el pronunciamiento.

PARTIDO LIBERAL

“Salga de su escondite, Presidente Cartes. Rinda cuentas, hable, actúe o deje la conducción del gobierno a quienes sean capaces. La patria se lo demanda”

PATRIA QUERIDA

“Al candidato Horacio Cartes, le pedimos que deje la campaña en manos de quien corresponde y regrese a la presidencia de la República, cargo para el cual se le votó”

Comments