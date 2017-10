Policías de la Triple Frontera quieren jurisdicción internacional

Los efectivos policiales de Paraguay, Brasil y Argentina quieren elevar el nivel de cooperación a través de la ampliación de la jurisdicción en el extranjero. Explicaron que la criminalidad no conoce de límites de fronteras por lo que para enfrentarlos se debe aunar esfuerzo. El planteamiento fue presentado ayer en Foz de Yguazú (BR), durante un seminario internacional.

Los representantes de la fuerza pública de los tres países mencionados trataron sobre experiencia de la cooperación mediante el Comando Tripartito. Fue durante la presentación del panel denominado Ultrapasando Fronteras, en el marco del IV seminario Internacional Fronteras del Brasil, organizado por el Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras (IDESF).

En la ocasión, el delegado de la Policía Federal en Foz de Yguazú, Brasil, Fabiano Bordignon explicó que la propuesta es crear un gabinete de investigación permanente integrado por los tres países. Dijo que el mayor problema del comando es que los agentes de la fuerza del orden ultrapasen formalmente la frontera. En Brasil existe incluso una ley que prohíbe la salida de un agente policial si no tiene la autorización del presidente de la República. Ahora eso se redujo a un permiso del Ministerio del Interior pero sigue siendo burocrático, pues se realiza la misma gestión para un viaje a China que para ir a Ciudad del Este. “La idea es tener una pre autorización para diez policías de cada país para que puedan investigar hechos como tráficos de armas. La idea es trabajar juntos”, explicó.

El jefe de Policía de Alto Paraná, comisario Walter Gómez añadió que en materia de intercambio de informaciones hace mucho tiempo que traspasaron la frontera. El desafío ahora es el cruce de la frontera y al respecto dijo que en Paraguay hay más flexibilidad, pues se permite el paso de los uniformados a Brasil o Argentina pero sin armamentos, de observador en el marco del acuerdo del Comando Tripartito. También destacó la importancia de la investigación conjunta entre los tres países pues no pueden estar ajeno al hecho de que la delincuencia y la criminalidad no respeta fronteras ni límites.

COMANDO TRIPARTITO

El Comando Tripartito, es una cooperación de la fuerza pública entre Paraguay, Argentina y Brasil que funciona desde hace 21 años en la Triple Frontera.

CRIMEN ORGANZIADO

El crimen organizado que permite el flujo de mercaderías de todo tipo sigue siendo la principal preocupación en la frontera. Durante el seminario de ayer se desarrollaron varios paneles respecto a esta problemática.

