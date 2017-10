Precariedad en el hospital de Pdte. Franco revela abandono del MSP

Falta de médicos, enfermeras, insumo y medicamentos y hasta combustible para que funcione el generador, son algunas de las necesidades más urgentes del Hospital Distrital de Presidente Franco. Esta semana asumió un nuevo director pero la situación no cambia y el Ministerio de Salud Pública (MSP) no da respuestas.

La situación es crítica ya que el centro asistencial atiende a centenas de pacientes por día. Pobladores de distritos aledaños también acuden a la institución para ser atendidos. Sin embargo, no hay forma de dar abasto por la falta de profesionales y las demás carencias que se registran actualmente.

Esta semana, una mujer identificada como Gladys Mabel Villalba Ríos se encadenó por un árbol, en el predio del hospital, reclamando todas las necesidades que padece el centro asistencial. Pidió intervención de las autoridades para que los franqueños reciban un servicio digno en el área de salud.



El nuevo director del hospital, doctor Ariel Fleitas, asumió el cargo el martes último y afirmó que las necesidades son varias. “Falta personal, esa es la mayor necesidad. Necesitamos un clínico, un anestesiólogo para los sábados, más personas de enfermería, principalmente para el área de urgencias”, indicó.

Mencionó que desde abril pasado el generador del hospital no funcionaba porque se averió y finalmente lograron arreglar el aparato pero ahora no tienen combustible para hacerlo operar. “Recibimos donación de 100 litros de combustible de la municipalidad local y otros 100 de una persona particular, pero faltan 280 litros para desarrollar el motor y otros 200 que debe tener de manera permanente para que pueda funcionar”, señaló.

Comentó, además, que el centro asistencial necesita medicamentos, principalmente los que son para problemas cardiovasculares que en la mayoría de los casos son de uso permanente.

“La falta de medicamentos es un problema regional, porque en el parque sanitario también está en falta”, destacó.

El profesional manifestó que el Consejo Local de Salud se encarga de pagar a algunos funcionarios administrativos y que a esta altura del año ya no cuentan con fondos disponibles para otras necesidades.

Dijo que van a tratar de analizar qué puertas tocar para ver si pueden subsanar parte de los problemas que aquejan a la institución.

Iluminación

Otra queja de los pacientes es la falta de iluminación en el predio del hospital, principalmente en la zona del estacionamiento, donde tampoco hay piso y en días de lluvias, los pacientes trasladados en ambulancias deben bajar en medio de charcos y barros.

Comments