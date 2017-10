Puenteguýpe 27 de octubre del 2017

Don Gallinero se enojó porque se especuló que el “Instrumento” podría descabalgar. Hay que leer bien Don Gallinero, o pedirle a alguien que sepa leer, que le explique bien. La información decía que podría ser cualquiera de los dos candidatos. Además, ustedes fueron los que hasta el último segundo lloraron a mister Pochontó para que haya un solo candidato.

**********

El Edén está infestado de bache y los culpables según Ña Transparente son los concejales municipales. Claro ella siempre es inimputable. Los culpables son los demás. Si no es Kelembu son los vándalos, si no son los vándalos son los raudales, si no son los raudales, es Barreto. Ella pue es tan eficiente que todos los días tenemos que agradecerle por sus grandes obras…

**********

De todo hizo un ex intendente franqueño para evadir la justicia pero hasta ahora no le salió la jugada. De nada le sirvió andar de perrito faldero y codearse con los candidatos del comisario en busca de su impunidad. El tema es que el caso está en manos de la nueva Magnate de la fiscalía. Otra honestisima!!!

