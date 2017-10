Sala de mamografía volverá a funcionar desde mañana en Minga

Finalmente, luego de un periodo de autogestión, la sala de mamografía reabrirá sus puertas este sábado, tras dos meses de inhabilitación en el Hospital Distrital de Minga Guazú. El revelador del equipo estaba descompuesto pero se recibió una donación que permite rehabilitar el servicio.

Más de 500 mujeres dejaron de recibir sus estudios mamográficos desde que el revelador se averió, hace aproximadamente dos meses. El centro asistencial recibía a 60 pacientes por semana, que utilizaban el servicio pero luego del inconveniente, muchas acudieron en vano al centro asistencial.

Sin embargo, mediante la donación de un nuevo revelador, este sábado las pacientes ya podrán ser asistidas nuevamente y acceder a las mamografías correspondientes.

“El hospital de Minga Guazú se caracteriza por el trabajo en equipo y la autogestión que tenemos. Este sábado abrimos la sala de mamografía, al principio para atender a 15 pacientes y desde la semana que viene, todos los miércoles pueden acudir nuevamente las mujeres que necesitan hacerse los estudios”, manifestó la doctora Fátima López, directora del centro asistencial.

Si bien el revelador fue donado por una universidad privada, las autoridades del centro asistencial tuvieron que contratar a técnicos para instalar lo necesario y reactivar el servicio y eso lo hicieron mediante una autogestión.

CERRADO HACE 6 MESES.

En el Hospital Regional de Ciudad del Este no existe autogestión, ya que el mamógrafo no funciona hace más de seis meses.

Un dispositivo del aparato se averió y no volvieron a encontrar el repuesto acorde a la máquina. La campaña de lucha contra el cáncer de mama fracasó totalmente en esta zona del país, ya que las mujeres no pudieron acceder a los estudios mamográficos correspondientes por la desidia del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Comments