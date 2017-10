Horóscopo 28 de octubre del 2017

ARIES: La inestabilidad en tu vida amorosa va a seguir preocupándote, estás pensando que nadie te quiere de verdad; guarde la calma, los astros indican que un gran amor se aproxima, conocerás la persona en una reunión entre amigos, fuera de la ciudad. Entonces acepta todas las invitaciones.

NÚMERO PREDILECTO: 80

COLOR DE LA SUERTE: GRANATE

TAURO: No vas a sentirte en buena forma para salir o ir a bailar este fin de semana, una reciente decepción sentimental te quito el ánimo. Vete de visita en familia, no sería bueno quedarte pensando en el pasado. Un poco más de deporte, de gimnasia, solucionará tu tendencia a engordar.

NÚMERO PREDILECTO: 56

TALISMÁN DE FIN DE SEMANA: ANILLO DE PLATA

GEMINIS: Sin todavía considerarse como vidente, es cierto que unos sueños tuyos te dan a veces informaciones para el futuro, pero no debes actuar únicamente en relación a ellos. Cualquier dependencia no es buena para ti, te desarrollarás mejor utilizando tu intuición y tu propia personalidad. NÚMERO PREDILECTO: 33

TALISMÁN DE FIN DE SEMANA: MEDALLA DE TU SANTO

CANCER: Estás dedicando demasiado tiempo a tus distracciones personales en estos días de descanso, olvidando tu pareja; Date cuenta que si tenías que sufrir lo mismo por su parte tu reacción sería violenta; entonces cambia. Un viaje al interior se retrasa por causa de problemas con el vehículo.

NÚMERO PREDILECTO: 25

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE GÉMINIS

LEO: La felicidad va a volver en tu vida sentimental; el enfriamiento con tu pareja ya pasó y te encaminas hacia la tranquilidad. Para que no ocurran de nuevo estos problemas que sufriste, no tenés que no crear situaciones incómodas para la persona que vive contigo. Suerte en los juegos.

NÚMERO PREDILECTO: 68

PIEDRA ENERGÉTICA: ESMERALDA

VIRGO: Aprovecha este fin de semana para agrandar tu círculo de relaciones profesionales gracias a una invitación a un asado. Te gusta agradar a los demás, pero no olvides que una persona que te quiere te extraña y gustaría que la invites a salir, a cenar, a bailar. Evitar las grandes apuestas en los juegos. NÚMERO PREDILECTO: 29

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

LIBRA:Si te sentiste mal en tu vida sentimental en estos días, hoy todo va a cambiar; la influencia del planeta Venus (el amor) es fuerte y propicia los nuevos encuentros. En cuanto a los adolescentes de este signo, van a pasar un fin de semana agitado, no deberían tomar ningún compromiso. NÚMERO PREDILECTO: 5

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

ESCORPIO: Te hace falta humildad en materia sentimental; de pensar que todo el mundo tiene que aguantar tus exigencias y caprichos te lleva directo al aislamiento por parte de tu círculo próximo. Dolores de cabeza y estómago domingo por la tarde por causa de excesos alimentarios y de bebidas. NÚMERO PREDILECTO: 54

COLOR DE LA SUERTE: VERDE OSCURO

SAGITARIO: Cuando unos piensan en la diversión, tu piensas en tu trabajo. Está bien sin embargo, al seguir así estás destruyendo tu hogar y además, vas a terminar en el hospital. Fin de semana agitado entre los recién enamorados, los celos van a destruir unas parejas en formación. Suerte en los juegos como bingos, loterías.

NÚMERO PREDILECTO: 16

COLOR DE LA SUERTE: ANARANJADO

CAPRICORNIO:Que descanses bien este fin de semana porque muchas actividades te esperan próximamente. Un familiar espera noticias tuyas; reservas una parte de tu tiempo libre para visitarlo, el placer será más grande. Si no pasan tus dolores de cabeza, consulta con un médico, será más seguro.

NÚMERO PREDILECTO: 3

COLOR DE LA SUERTE: AZUL CIELO

PISCIS: Una llamada de último momento va a cambiar tus planes para este fin de semana; te va a molestar pero la persona que comparte la vida contigo estará encantada. Si piensas ir al casino o al bingo, prudencia; hay un planeta que indica que el momento no es oportuno para arriesgar mucho dinero. NÚMERO PREDILECTO: 17

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

