Independientes aparecen como alternativa electoral para 2018

Activistas sociales, profesionales y otros referentes de la sociedad se candidatan a cargos electivos para 2018 y se presentan como alternativa de cambio a los electores. Los postulantes prometen no repetir los mismos vicios de los partidos tradicionales. En esta entrega conoceremos a los aspirantes a diputación.

Francisco Franco Mancuello: médico con 15 años de trayectoria profesional y 22 años en la función pública. Encabeza la lista de diputados por el movimiento regional “Somos Mayoría”.

Franco Mancuello indicó que es la primera vez que se postula para un cargo electivo y dijo que tomó esa decisión tras testimoniar las necesidades sociales, en especial en el área de la salud. “Con buena gestión y honestidad se puede hacer mucho”, expresó.

El médico sostuvo que la ventaja de contar con diputados independientes será que no responderán a intereses mezquinos de cúpulas partidarias, “responderán a la gente”, resaltó.

José María Ayala Cambra: Economista y docente universitario. Postulante a diputado por el Partido Patria Querida.

Ayala Cambra fue un activo dirigente estudiantil durante su época universitaria.

El aspirante a diputado de 30 años sostuvo que los partidos políticos tienen estructuras anticuadas para los jóvenes. “Estamos en una era diferente. Nuestra forma de ver la vida. Las propuestas políticas en general no consideran esa situación: por eso da un espacio para que los jóvenes se candidaten”, indicó.

Alison Anisimoff: empresaria del sector de transporte. Es candidata a diputada por el Partido de la A.

Anisimoff dijo que es una luchadora social contra la rosca corrupta instalada en las instituciones públicas. “No se puede conseguir nada contra la corrupción. Nadie te escucha. En la Cámara de Diputados se cocinan cosas de importancia”, afirmó.

La postulante remarcó que hace más de una década se dedicaba a actividades benéficas. Igualmente, mencionó que pretende fomentar la incursión de más mujeres en los espacios políticos.

Jorge Brítez: abogado y empresario del sector gastronómico e inmobiliario. Candidato a diputado por el movimiento Cruzada Nacional.

Brítez fue candidato a concejal de Ciudad del Este en las últimas elecciones municipales y no logró la banca por escasos votos: su compañero de lista Celso Miranda ganó un escaño.

“Independiente no le debe favores a cúpulas partidarias ni a padrinos. Podemos pensar como uno mismo, por lo tanto, es una opción válida para el electorado del departamento”, reflexionó. El abogado anunció que, si eventualmente sea electo diputado, seguirá con más fuerzas con las denuncias de corrupción.

