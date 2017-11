“Neneco tenía armas en su casa”

El Cnel. Felipe Alberto Orrego Torres, exjefe del destacamento militar de Ypejhú, declaró haber visto armas de fuego en la casa de Vilmar “Neneco” Acosta cuando este lo invitó a visitarlo en el 2014.



Durante su declaración ante el Tribunal, el Cnel. Orrego dijo que “mantenía una comunicación periódica pero no muy frecuente con el exintendente de Ypejhú Vilmar Acosta, pero que estas terminaron por completo luego del 16 de octubre del 2014, día en que asesinaron a Pablo Medina”.

Detalló que normalmente se comunicaban para llamados de cortesía, es decir, se limitaban a saludos entre autoridades. “En tres o cuatro ocasiones me habrá invitado a cenar. No sé cuál es su situación civil, pero él vivía solo, lo veía a Wilson (Acosta) en su casa”, añadió.

Durante los seis meses que estuvo al frente del destacamento militar, en solo una oportunidad Acosta Marques visitó las instalaciones, aproximadamente en el mes de agosto del 2014, acotó.

Mencionó que en una oportunidad, cuando Acosta lo invitó a su casa y en una de las pocas veces que entró a la sala, vio en uno de los sillones del sofá un arma calibre 9 milímetros y otra de similares características muy cerca de su mano.

Estas declaraciones las hizo en el juicio oral y público por la muerte del periodista de ABC Color Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada, contra Acosta Marques, quien está acusado por homicidio doloso en grado de instigación.

