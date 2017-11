En dos semanas delincuentes robaron más de G. 600.000.000

La inseguridad retornó con todo en el departamento del Alto Paraná con una serie de sucesivos asaltos a mano armada con millonarios botines. La sumatoria de los montos llevados por los delincuentes alcanza G. 624.700.000. Estos datos corresponden solamente a los atracos registrados en la última quincena de octubre.

Las estadísticas proveídas por el departamento de prensa de la Dirección de Policía del Alto Paraná reportan altos índices de asaltos millonarios registrados en octubre.

Según las mismas autoridades, con la proximidad de las fiestas de fin de año normalmente aumentan los casos de asaltos. Es por ello que la policía suele desplegar un operativo de prevención y alerta para prevenir los hechos delictivos.



A pesar del aumento de los atracos en la región hasta ahora la policía, a cargo del Crio. Walter Gómez, no despliega ningún operativo ni demuestra resultado, dado que el único caso en el que hubo detenidos fue gracias a la acción de un guardia de seguridad que tomó un arma e hirió a los malvivientes.

Según los registros, las seguidillas de asaltos de estas dos últimas semanas suman unos G 624.700.000, en perjuicio de varias víctimas. En la mayoría de los atracos son gavillas de 3 a 4 integrantes y que actúan encapuchados.

Agentes de la policía brasileña habían alertado a sus pares paraguayos de la fuga de peligrosos delincuentes, pertenecientes al banda Primer Comando da Capital (PCC). Estos presumiblemente estarían en zonas aledañas a la frontera. No se descarta que estos hayan tenido participación en algunos de los asaltos.

El sub jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, Alcides Flores, manifestó que en la mayoría de los asaltos, tienen identificados a los presuntos autores y que los asaltos de gran escala como el de Prosegur se redujeron visiblemente.

