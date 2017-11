Experiencias vivas de un periodista brasileño

“En los bastidores del mundo invisible” es el libro lanzado por el periodista brasileño Mauri König. Contiene 18 grandes reportajes publicados en diferentes medios brasileños y que recibieron varios premios internacionales. Temas como el tráfico de drogas y la trata de personas aparecen en varias partes y, además, incluye un dossier sobre Paraguay.

“Nos Bastidores do Mundo Invisível” es un libro que cuenta con una recopilación de 18 grandes reportajes que König ha producido en los últimos 20 años. Son crónicas que fueron publicadas. El texto relata las crónicas vividas por el profesional desde un punto diferente. Desde la idea inicial hasta las consecuencias de la publicación. Incluyendo los dilemas éticos, las relaciones con las fuentes de relaciones para hacer la pesquisa.

Son todos temas relacionados a frontera. Incluye por ejemplo, la reseña del recorrido de norte al sur, desde la frontera con Argentina, Paraguay, Colombia y Venezuela que realizó el profesional por toda la frontera de Brasil. Para tratar temas de tráfico de drogas y trata de personas. Sin embargo, explicó que eso es solo una parte del libro. Son 18 reportajes muy largos, es muy extenso según König.

El comunicador resaltó que mucha gente no sabe cómo hacer una investigación y demostrando cómo fue el trabajo de campo es la manera más simple de valorar más el trabajo periodístico.

“Un libro es una manera de rescatar lo importante que hicimos. Tiene un valor que trasciende y que son importantes que se mantengan. Un libro es un canal importante para hacer esto”, indicó.

König argumentó que algunos de los reportajes producen cambios, pero no todos. Según el comunicador, lo que hace el periodismo es exponer los problemas, pero no tiene la competencia de hacer el cambio.

“Los cambios se producen pero no siempre como uno esperaba. Hay instituciones públicas involucradas, una burocracia, corrupción, además de estar institucionalizada, para producir cambios allí requiere más que un reportaje”, enfatizó.

