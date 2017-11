Horóscopo 3 de noviembre del 2017

ARIES:Un problema con tus parientes va a tomar un giro imprevisto; vas a necesitar de toda tu diplomacia para solucionarlo. En contraparte, por un buen efecto de Venus, tu vida amorosa es muy feliz; vas a recibir mucho amor y cariños por parte de la persona querida. Vigilar tu tensión, parece que es alta. NÚMERO PREDILECTO: 9

COLOR DE LA SUERTE: AMARILLO

TAURO: Una aventura amorosa que te proporcionó muchas esperanzas se va a acabar. No debes lamentar, no podía andar la relación por causa de diferencia de medio social. De toda manera, todavía no está suficientemente fiel para pensar en formar una familia, porque no podrías asumir la responsabilidad. NÚMERO PREDILECTO: 27

PIEDRA ENERGÉTICA: RUBÍ

GEMINIS: Un ingreso inesperado de dinero te permitirá ofrecerte algo que te hace falta en tu guardarropa. Una invitación a un cumpleaños no te anima porque hay gente que estará presente que no aguantas, por lo tanto, la persona que cumple te quiere mucho, entonces haz un esfuerzo. NÚMERO PREDILECTO: 73

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE PISCIS

CANCER: Tenés poca confianza en lo que te dice una persona del sexo opuesto cuando dice que te ama. Deberías poner a prueba su fidelidad antes de echarla porque los astros indican que tus sospechas son injustificadas. Comes demasiado, y a cualquier hora y no es bueno. Suerte en las loterías. NÚMERO PREDILECTO: 89

COLOR DE LA SUERTE: BEIGE

LEO: Entre las diversas posibilidades que tenés para conseguir una nueva actividad, los astros te aconsejan descartar categóricamente las propuestas de actividad sedentaria; mejor será escoger una relacionada con las relaciones públicas, los viajes, el periodismo y al límite la promoción comercial. NÚMERO PREDILECTO: 66

COLOR DE LA SUERTE: AZUL

VIRGO: Algo te preocupa en tus actividades profesionales porque tu relacionamiento con los colegas no es sano; se mezclan los sentimientos con el trabajo. Toma distancia, sé menos amable, ellos interpretan mal tu gentileza y tu ingenuidad pensando que es una llamada para algo más. NÚMERO PREDILECTO: 2

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE LIBRA

LIBRA:Este fin de semana que llega te traerá numerosos cambios en tu vida sentimental; sin embargo, toda iniciativa apurada no sería buena, deja pasar los acontecimientos, luego toma una decisión sensata. En lo laboral, hay un proyecto en preparación que se realizará pronto. NÚMERO PREDILECTO: 11

COLOR DE LA SUERTE: MARRÓN

ESCORPIO: Te gustaría que tu familia se interesa más en tus actividades, que participen contigo pero no se animan. Un negocio se va a concretar con un grupo de personas que no viven en la zona; las ganancias serán menores de lo que esperabas. Buena suerte por la tarde en los juegos tipo bingo. NÚMERO PREDILECTO: 43 TALISMÁN DEL DÍA: CADENA DE PLATA

SAGITARIO: Trabajas demasiado y a seguir este ritmo tu corazón se va a romper, tenés que hacer una pausa. Se acerca el fin de la semana, podés ya prever unas ocupaciones para descansar, divertirte y salir. Una persona que piensa en ti va a manifestarse por una visita a tu casa; te va a gustar. NÚMERO PREDILECTO: 81 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE TAURO

CAPRICORNIO:Un acuerdo de último momento te permitirá cerrar un negocio que parecía perdido; la ganancia será importante. El deterioro de tu vida familiar se solucionaría por un esfuerzo de tu parte, aceptando dedicar todos tus fines de semana a tu media naranja en lugar de salir. NÚMERO PREDILECTO: 37 MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

ACUARIO: Como es típico con tu signo, siempre lo nuevo te atrae. Al salir a bailar este fin de semana, te vas a enamorar otra vez, pensando que es definitivo. Pero la rutina te da miedo y en el amor como en el trabajo, no consigues la estabilidad. Cambia tu forma de vestirte y tu peinado. NÚMERO PREDILECTO: 31

COLOR DE LA SUERTE: NEGRO

PISCIS: Tu vida sentimental está tranquila pero eso va a cambiar; el planeta Venus, símbolo del amor, forma un aspecto armonioso con tu signo, del cual resultará un misterioso encanto hacia el sexo opuesto. El entorno astral es bueno también para los que buscan un nuevo trabajo. NÚMERO PREDILECTO: 42

COLOR DE LA SUERTE: GRIS CLARO

