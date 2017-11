III Festival de Coros Santa Cecilia reunirá a 23 grupos

El III Festival de Coros Santa Cecilia llega en las próximas semanas a Ciudad del Este. El evento que reunirá a más de 23 coros es organizado por el Coro Ars Canendi Paraguay, con el objetivo de promover y difundir el canto coral en el este y ciudades aledañas. El evento será el 25 y 26 de noviembre en el Megal Suites hotel.

En la primera edición fueron siete coros, en la segunda edición con 12 coros y este año el número ha aumentado a 23 coros invitados. Todos ellos de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Guazú, explicó Mónica Pérez, directora del coro Ars Canendi Paraguay.

Pérez dijo que con la actividad han logrado que se genere una cultura coral en la ciudad, en la región más que en cualquier parte del mundo. Resaltó que CDE ahora mismo está a la vanguardia en la cultura del canto coral ya que en tan poco tiempo se ha colaborado y apoyado la formación de Coros.

Aclaró que no se trata de una competencia. “No soy muy partidaria de las competencias. Para mí la música no es para competir, sino para compartir. Me interesa que en mi ciudad y en mi país los niños y jóvenes tengan el canto coral como una opción de hacer cultura para nuestra sociedad, y de esta forma se sientan útiles aportando algo a nuestro querido Paraguay”.

HOMENAJE

El festival, además, es un homenaje a los profesores Justiniano Saracho y Agustín Zaracho. Pérez dijo que buscan romper con el mito de que “nadie es profeta en su tierra” realizando un homenaje y agradecimiento en vida. “Estos profesores entregaron los mejores años de su vida a niños y jóvenes, muchos de ellos coristas que cantarán esa noche así como también maestros que presentarán su coro esa noche”, finalizó.

Comments