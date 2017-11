Exceso de lluvia compromete calidad de la soja

El exceso de lluvia podría comprometer seriamente la calidad de la soja, según advierten los productores. El cultivo está en plena fase de floración y esperan que el clima ayude en los próximos meses. En todo el país se cultivaron más de 3.000.000 hectáreas de este grano en la temporada actual.

La soja está en plena fase de floración. A simple vista, los cultivos muestran un aspecto sano pero el clima está jugando una mala pasada y apeligra la calidad y por ende, el rendimiento de los granos.

El presidente de la Central Nacional de Cooperativas, Rubén Zoz, manifestó que el cultivo de la soja está un poco afectado por la excesiva lluvia de las últimas semanas. Fuertes lluvias y granizadas dejaron secuelas en algunos sectores en la zona sur del Alto Paraná e Itapúa. Algunas parcelas se tuvieron que resembrar por la destrucción total del cultivo. “La granizada rompe completamente la planta y se tuvo que resembrar”, expresó Zoz. Igualmente, señaló que la humedad y la falta de sol hace que el desarrollo y el crecimiento de la soja no sea exponencial. “No estamos teniendo una soja tan linda como en otros años, el desarrollo y el crecimiento es menor. No es lo esperado conforme a la genética, por la falta de sol”, agregó.

También el exceso de humedad causa enfermedades a la soja. Si bien todo es controlable aumenta el costo de la producción en el caso de aplicación de fungicidas o insecticidas. También complica el ingreso de maquinarias pesadas para estas labores.

Hasta ahora no hay reportes de problemas significativos de enfermedades como la Roya. Se debe considerar que esta enfermedad generalmente brota en el periodo final del ciclo, es decir, entre diciembre y enero al decir de los productores.

Comments