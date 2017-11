Horóscopo 8 de noviembre del 2017

ARIES: Vas a encontrar en tu casa un documento importante que habías extraviado desde tiempo. Tu vida sentimental pasa por un momento de incertidumbre y dudas en cuando a la persona que comparte la vida contigo; no tomes decisiones apuradas, podrías equivocarte y lamentarlo. NÚMERO PREDILECTO: 8

COLOR DE LA SUERTE: BLANCO

TAURO: Vas a tener que firmar un contrato importante; no temas ser firme sobre tus ventajas y tus privilegios adquiridos; inclusive podés conseguir mejores condiciones financieras. En tu salud se nota un poco de decaimiento por falta de vitaminas, tendrías que comer más frutas. NÚMERO PREDILECTO: 54

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE ARIES

GEMINIS: Una conquista amorosa que parecía fácil se revelará dificultosa si no acompañas tus promesas con un ramo de flores o un regalito. Por tu falta de concentración en tu trabajo vas a dejar pasar un buen negocio con gran ganancia. Dolores de cabeza, toma aspirina. NÚMERO PREDILECTO: 47

COLOR DE LA SUERTE: ANARANJADO

CANCER: Un aspecto planetario difícil por parte de la Luna, el astro que gobierna tu signo, afectará hoy tu vida sentimental. La depresión será corta pero te afectará bastante. En tu trabajo hay excelentes cambios que se aproximan; no rechaces la ayuda de un superior, tenés mucho que ganar. NÚMERO PREDILECTO: 27

COLOR DE LA SUERTE: VERDE CLARO

LEO: Aprovecha hoy el apoyo del planeta Júpiter, el astro beneficioso, para hacerte respetar más por tus familiares; tenés que mostrar con seguridad que eres capaz de enfrentar las situaciones difíciles y solucionarlas sin ayuda de nadie. Dolores de dientes que van a aumentar si no te cuidas. NÚMERO PREDILECTO: 36

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE SAGITARIO

VIRGO: Vas a despertarte de mal humor y triste. Por suerte una persona muy querida va a invitarte, lo que levantará tu ánimo. El día es propicio para tomar decisiones importantes en tus actividades profesionales, sin reflexionar demasiado tampoco esperar mañana. Evitar las grandes apuestas. NÚMERO PREDILECTO: 18

COLOR DE LA SUERTE: GRIS

LIBRA:Una llamada telefónica temprana va a cambiar tus planes de la jornada, todo lo que habías previsto se cancelará, resultarán muchos contratiempos. Además, una persona importante que tenías que encontrar anulará su cita. Tendrás que improvisar para llevar a cabo todas tus tareas. NÚMERO PREDILECTO: 57

PIEDRA ENERGÉTICA: DIAMANTE

ESCORPIO: Para los que trabajan por su cuenta propia el día será lleno de pequeños contratiempos que van a ponerlos nerviosos. No sirve enojarse, hay un aspecto astral negativo que es causa de este ambiente durante y les afectará toda la jornada. Por lo contrario en lo sentimental, será un día feliz. NÚMERO PREDILECTO: 15 COLOR DE LA SUERTE: VERDE OSCURO

SAGITARIO: Si estás todavía sin nadie en tu vida sentimental, mira a tu alrededor, hay una persona con ojos claros que se gusta de vos. Un problema de último momento con un familiar se solucionará gracias a tu astucia y tu buen sentido. Gastos de dinero para tu casa. NÚMERO PREDILECTO: 49

MEJOR AFINIDAD: CON EL SIGNO DE VIRGO

CAPRICORNIO:Vas a tener ganas de operar varios cambios en tus actividades como en tu vida hogareña. La idea es buena en lo que concierne a tu trabajo, pero para tu casa mejor hablar antes con la persona que vive contigo. Haz más deportes, tu silueta lo necesita, tu mente también. NÚMERO PREDILECTO: 41

COLOR DE LA SUERTE: ROSADO CLARO

ACUARIO: Hay un buen ámbito astral para los que tienen las ganas para mejorar su vida profesional, con más efectos si trabajan en la venta, en los comercios y en relaciones públicas. Después de un comienzo difícil e incierto, una nueva relación sentimental se revelará bastante placentera. NÚMERO PREDILECTO: 90

COLOR DE LA SUERTE: VERDE OLIVA

PISCIS: En el trabajo hoy no sería una buena idea innovar, no van a apreciar tus superiores. En el amor te resultará bien pero una gran discreción será necesaria para no herir una persona querida. En el juego tenés buena suerte por un fuerte sostén astral, sin embargo, no hay que apostar demasiado. NÚMERO PREDILECTO: 5

COLOR DE LA SUERTE: ROJO

