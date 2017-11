Mirian Medina, abogada y empresaria de Ciudad del Este manifestó que los empresarios deben empoderarse, amar a la ciudad y salir de su metro cuadrado. La misma contó la experiencia exitosa de innovación que protagonizó junto a su familia. Fue durante el evento denominado Gramo, que se desarrolló anoche en el Shopping Jesuítica.

Medina contó que junto a su familia tuvo que pasar de vender productos a vender servicios. Esto ante la crisis que golpeó fuertemente a Ciudad del Este. Tuvieron que dejar de vender ropa para dedicarse al rubro hotelero.

“Ciudad del Este vio la necesidad de reinventarse. Las empresas empezaron a migrar de un modelo de negocio a otro, a modernizarse. Antes no necesitaban invertir en marketing o en gastar millones en capacitaciones porque el cliente venía solo”, expresó.

Dijo, además, que la crisis, las inversiones y los nuevos modelos de negocios generaron un nuevo estilo de vida del esteño. “El esteño entendió que la formalidad es el camino para sobresalir. Entendió que debe profesionalizarse y los empresarios entendieron que no pueden trabajar aislados. Entendimos que tenemos que inmiscuirnos en la sociedad y no esperar que el sector público haga su trabajo”, dijo.

En otro momento, hizo un llamado a los empresarios de esta zona del país a quienes instó a empoderarse de la ciudad. “El empresario tiene que empoderarse, tiene que amar a su ciudad, tiene que saber lo que está ocurriendo, tiene que hacerse cargo, salir de su metro cuadrado. Tiene que entender que si la ciudad no funciona, su negocio tampoco va a funcionar. La gente no ama a Ciudad del Este porque no conoce Ciudad del Este”, sentenció.

Destacó que muchas veces los empresarios ni la ciudadanía dimensiona lo que es capaz de lograr si se inmiscuye en las cuestiones sociales.

