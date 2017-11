Audio compromete a diputado en pedido de coima para juez

Un audio compromete al diputado Carlos Portillo (PLRA) en un supuesto pedido de coima para un camarista de Ciudad del Este para favorecer a una contadora procesada por estafa.

El audio revela una conversación entre el diputado Portillo y la contadora Auda Fleitas de Giménez.

El legislador liberal, que busca la reelección, supuestamente informó a la contadora procesada que dos camaristas (Aniceto Amarilla y Miryam de Meza) ya firmaron una resolución favorable y solo falta la rubrica del juez Isidro González.En octubre pasado, los camaristas dictaron una resolución que favorece a la contadora: dejaron fuera del proceso a la querella y ordenaron la remisión del expediente a la Fiscalía Adjunta para dilatar la audiencia preliminar.En alguna parte del audio divulgado el diputado Portillo aseguró a la contadora “que ya entregue (…) porque me comprometí la semana pasada”. Agregó “cumplí con ellos (…) porque no quiero fallar con nadie”.

El legislador dejo entender que ya habría pagado la coima a uno de los camaristas.

Por su parte la contadora propuso “depósito, giro o entrega” para reembolsar el dinero.

El abogado Mauro Barreto, defensor de la contadora, dijo que la suma solicitada por el diputado fue 3.000 dólares supuestamente para entregar al camarista Amarilla, en un programa radial.

El diputado Carlos Portillo negó la denuncia y sostuvo que el abogado Barreto “es un loco, que solo sabe mentir y robar”.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO

CP: Carlos Portillo

AF: Auda Fleitas

CP: yo sé todo lo que pasa. No necesito que me explique absolutamente nada.

AF: ah

CP: Yyo te estoy diciendo una cosa, justamente porque Isidro no está. No se firmó todo; la resolución ya: está hecho ya

AF: ah, yo entendí mal doctor

CP: la resolución está hecha y está firmada por dos

AF: Espectácular

CP:solamente falta la firma de. Él hace rato voto todo ya. Estos tres que dijiste hace rato paso todo. En sucio pasaron todo. Ellos firmaron ya esos dos y falta que firme este señor

AF: si, si, si, ahora ya entiendo doctor. Por eso nomás.

CP: porque él no está nomás no está firmando

AF: El martes recién va a aparecer dice

CP: lunes va a venir ya

AF: tenemos que ver nomás ya esta tardecita para encontrarnos doctor para que yo te entregue

CP: yo te cuento que ya me fui, que ya entregue porque me comprometí la semana pasada

AF: si, me dijiste

CP: como ya me mostraron el documento, entonces yo me fui y cumplí con ellos porque no quiero fallar con nadie

AF: perfecto, espectácular. Bueno. Qué hora nos encontramos nosotros. A la tardecita

CP: no te puedo decir tal hora porque mi ocupación es impresionante

AF: dame un toque cuando estás libre entonces y me acercó a vos

CP: no, yo no voy a estar libre. Ahora estoy recorriendo me voy a la Escuela Judicial y salgo las 9 de la noche

AF: yo trabajo en la UPE hasta las 9:30. A la salida de ahí no te quedaría

CP: no te puedo asegurar doctora

AF: dónde te puedo mandar llevar entonces.

CPM: Y

AF: depósito, giro entrega

CP: voy a ver si alguien de mis familiares o amigo mío puede.

AF: de repente acercarse así. Quedamos así entonces

