De la pasarela a la papeleta, Liz Dahiana busca una banca

La exmodelo esteña, Liz Dahiana Benítez Cardozo dejó la pasarela hace unos años para dedicarse a actividades de ayuda social y a sus estudios. Ahora es precandidata número 3 a la concejalía departamental de Alto Paraná por el movimiento 11 de Setiembre.

Liz Dahiana contó que la idea de su candidatura surgió de un grupo de personas con quienes realiza trabajos de ayuda social desde hace varios años. Dijo que en esas actividades, como joven, tuvo la visión de la necesidad de incursionar en la política. “Como joven creo que la política necesita renovarse para que cambie la situación de nuestro país y nuestra sociedad. Esa oportunidad se me dio a través de un grupo de amigos que tiene contacto con el senador Julio Velázquez”, contó. Este parlamentario lidera el Movimiento 11 de Setiembre y está en busca del rekutú.

Según la joven, la popularidad que tuvo como modelo le ayudó bastante. “Pensé que la gente no me iba a reconocer pero al verme ya se acuerdan de mí. Recibo mucho cariño de la gente, me emociona muchísimo eso”, agregó.

Explicó que es una oportunidad y un desafío que tomó como mujer y como joven. “La juventud lo que necesita es oportunidad de trabajo y de estudio. Somos gente nueva y somos capaces; tenemos el espíritu de servir a la gente”, dijo en otro momento.

Agregó que la campaña está centrada en los recorridos casa por casa para escuchar a las personas más humildes de la zona.

El movimiento 11 de Setiembre es un movimiento independiente de la ANR, postula al senador Julio Velázquez al senado y es el líder de la agrupación. Como diputado se postula, Osvaldo Sánchez, el concejal N°1 es Aldo Cantero, el N°2 Julio Quintana y Liz Dahiana Benítez está como número 3.

Nombre:

Liz Dahiana Benítez Cardozo

Edad: 25 años

Formación académica: Estudiante de Administración de empresas

Lugar de Nacimiento: Ayolas

Domicilio actual: Hernandarias

Estado Civil: Soltera

Deporte: Volleyball

